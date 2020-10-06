Тихановская: Главная цель - провести новые выборы

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвала новые и честные выборы главной целью белорусского народа, отметив важность освобождения политзаключённых и прекращения насилия.

«Встреча длилась 45 минут. Светлана Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, и поэтому режим продолжает увеличивать количество политзаключённых. Многие народные лидеры, как Сергей Тихановский и Мария Колесникова, продолжают находиться в тюрьме. Поэтому сейчас очень важно остановить насилие и освободить политзаключённых», - сообщает телеграм-канал Тихановской.

«Светлана подчеркнула, что протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибеларусского кризиса. И главная цель народа сейчас – новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением – и терпеть его больше не намерен», - говорится в сообщении.

В ходе встречи Тихановская обратилась к Меркель за помощью, отметив, что «беларусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям».