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Тихановская: Главная цель - провести новые выборы
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвала новые и честные выборы главной целью белорусского народа, отметив важность освобождения политзаключённых и прекращения насилия.
«Встреча длилась 45 минут. Светлана Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, и поэтому режим продолжает увеличивать количество политзаключённых. Многие народные лидеры, как Сергей Тихановский и Мария Колесникова, продолжают находиться в тюрьме. Поэтому сейчас очень важно остановить насилие и освободить политзаключённых», - сообщает телеграм-канал Тихановской.
«Светлана подчеркнула, что протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибеларусского кризиса. И главная цель народа сейчас – новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением – и терпеть его больше не намерен», - говорится в сообщении.
В ходе встречи Тихановская обратилась к Меркель за помощью, отметив, что «беларусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям».
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Светлана Тихановская на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвала новые и честные выборы главной целью белорусского народа, отметив важность освобождения...
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