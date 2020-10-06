Кремль устраивает ограниченная легитимность Лукашенко

Источник материала: АФН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня очень четко дал понять, что Россию устраивает ограниченная легитимность и соответственно зависимость Лукашенко.

Тем самым Песков, по сути, опроверг наличие неких договоренностей между Путиным и Лукашенко, которые могли бы привести смене власти в Беларуси, как, например, договоренность о скорой конституционной реформе или транзите власти.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Светланы Тихановской о том, что она бы приветствовала посредничество Путина в урегулировании ситуации в республике.

«Здесь вопрос в том, нуждается ли легитимное руководство Беларуси в каких-то посредниках или не нуждается. Мне неизвестно о том, что руководство Беларуси искало каких-то посредников", - заявил в ответ Песков.

"Мы надеемся, что ситуация в Беларуси достигнет точки стабилизации без участия каких-либо посредников", - также сказал представитель Кремля.

Иными словами, Москва подтвердила, что выполняет свои обязательства в рамках обещания «своих не бросаем». При этом, публично Кремль не отвергает и не будет отвергать любую инициативу Запада и США по разрешению политического кризиса в Беларуси, сопровождая их комментариями типа «Диалог между оппозицией и Лукашенко – внутреннее дело», «Диалог между оппозицией и Лукашенко с участием ОБСЕ или Меркель с Макроном – суверенное право независимой Беларуси» и т.д.

Но при этом Кремль палец о палец не ударит для разрешения кризиса: это проблема Лукашенко и ему ее решать. Справится – молодец, нет – ну что тут поделаешь. Со свой стороны Путин уже сделал все необходимое: Россия предоставит кредиты на сумму, которая позволит Беларуси в 20-21 годах выполнять свои обязательства перед РФ и не больше. Спасать белорусскую экономику он не будет.

Такой статус-кво вполне устраивает Москву. Она имеет ручного Лукашенко (правда, пока не совсем понятно, что Лукашенко наобещал ради политической поддержки, хотя он все равно кинет) и надеется на провал мирной смены власти в синеокой, что позволит более в спокойной обстановке подойти к парламентским выборам в РФ следующем году.

Киргизия, конечно, портит всю картину. Но там перевороты случаются с завидной периодичностью, поэтому смена режима в Беларуси кажется Кремлю куда более опасной и заразной напастью.