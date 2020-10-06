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Вице-председатель БНП Сергей Черкасов снова арестован на 15 суток

07.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Вице-председатель Белорусского независимого профсоюза Сергей Черкасов арестован на 15 суток, сообщает телеграм-канал Стачкома Беларускалия

«Причиной ареста стало участие в «чаепитии» в центре города (ред. - Солигорска), как сообщает телеграмм-канал стачкома», - говорится в сообщении.

Среди задержанных оказались члены Независимого профсоюза и стачкома: Нина Тулаева, Сергей Черкасов, Сергей Тарас, Юрий Корзун и Павел Пученя. На сегодняшний день известно, что Нина Тулаева оштрафована на 30 базовых величин, остальные члены стачкома получили административные аресты. Сергей Черкасов и Юрий Корзун арестованы на 15 суток.

Примечательно, что в числе задержанных оказались автор герба и экс-главный архитектор Солигорска Николай Чирский (получил 7 суток ареста) и журналист издания «Лидер-пресс» Инна Гаевская (штраф – 25 базовых величин).

 
 
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Вице-председатель Белорусского независимого профсоюза Сергей Черкасов арестован на 15 суток, сообщает телеграм-канал Стачкома Беларускалия
 
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