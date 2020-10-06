Компания Yara будет отслеживать соблюдение прав работников «Беларуськалия»

Источник материала: АФН

Норвежская компания Yara, которая покупает белорусские калийные удобрения, намерена продолжать отслеживать соблюдение прав работников «Беларуськалия».

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на директора по внешним коммуникациям компании Жозиан Кремер.

Она напомнила, что 18 сентября делегация Yara посетила Беларусь, встретилась с руководством «Беларуськалия», работниками компании и представителями профсоюзов (официального и независимого).

Основное внимание во время встреч уделялось вопросам безопасности и благополучию работников «Беларуськалия», подчеркнула Кремер. «Для нас было важно выразить обеспокоенность ситуацией в ходе личной встречи, на которой мы четко заявили, что надеемся на хорошее отношение к работникам», — сказала представитель компании. По ее словам, топ-менеджеры Yara договорились с руководством «Беларуськалия» о продолжении диалога и обсудили, какие шаги могут быть сделаны для решения возникших вопросов.

«Со своей стороны мы будем отслеживать все проблемы, внимательно следить за прогрессом, постоянно оценивать, были ли они решены или решаются. Мы также были рады, что смогли встретиться с профсоюзами и выслушать их озабоченность сложившейся ситуацией», — сказала Кремер.

Она сообщила, что Yara собирается продолжать диалог с представителями калийной отрасли Беларуси. «Мы намерены продолжить диалог с «Беларуськалием» и с Белорусской калийной компанией при условии, что наша озабоченность ситуацией будет учтена», — сказала Кремер.

Компания Yara намерена «постоянно оценивать влияние подхода», направленного на многосторонний диалог, добавила она.

Напомним, 15 сентября Yara — крупнейший в мире покупатель минеральных удобрений — распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси.