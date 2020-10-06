Тихановская: Протесты в Беларуси не контролируются из Европы и России

Источник материала: АФН

Ни Запад, ни Россия не контролируют протесты в Беларуси, заявила Светлана Тихановская международным СМИ накануне встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Протест не контролируется из-за границы. Не контролируется из России. Пару месяцев назад Лукашенко обвинял моего мужа и других людей в том, что их координирует Россия. Теперь он передумал и обвиняет Европу. Причина в том, что Лукашенко не понимает свой народ. Не хочет слышать его волю. Если Лукашенко и правда хочет знать, кого обвинять, ему стоит посмотреть в зеркало», - заявила Тихановская, отвечая на вопрос «Можете ли вы поручиться, что Путин не повторит сценарий 2014 года?».

«Я не могу быть уверена ни в чем в данном случае. Однако я призываю к диалогу. Это 21 век, мы цивилизованные люди – нет никакой нужды в войне и крови. Сесть и поговорить намного проще», - ответила Светлана собственно на сам вопрос.

Говоря о дальнейшей судьбе Лукашенко, она сказала, что этот вопрос требует диалога.

«У меня два взгляда на это: как личности и как национального лидера. Я не могу простить его как личность. Однако, как национальный лидер, я должна принять решение, которое повлияет на историю страны. На этот счет есть разные мнения. Многие хотят, чтобы его судили. Но я думаю, что большинство просто дадут ему уйти, если он оставит нас в покое. Я считаю, вопрос требует диалога», - заявила Тихановская.

Она в очередной раз подтвердила, что готова лишь временно возглавить страну ради новых честных выборов.

«Я настаиваю на своей переходной роли. Не уверена, что вижу для себя политическое будущее (смеется). Я не хотела себе эту роль. Не думаю, что останусь в политике после новых выборов: все же для меня это слишком сложно. Однако, если в стране все в порядке и не нужно каждый день бояться за себя и близких, наверное, быть политиком проще. Не знаю, никогда не была», -подчеркнула Тихановская.