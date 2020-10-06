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ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов недействительными

07.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ЦИК Киргизии принял решение признать итоги парламентских выборов, прошедших 4 октября, недействительными.

Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на члена Центризбиркома Гульнару Джурабаеву. По ее словам, обсуждался также вопрос о самороспуске.

«Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — сказала Гульнара Джурабаева.

Состав ЦИК формирует парламент согласно квотам представленных в нем фракций.

 
 
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ЦИК Киргизии принял решение признать итоги парламентских выборов, прошедших 4 октября, недействительными.
 
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