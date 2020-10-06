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Лукашенко: Давайте научимся добывать огонь делать картон

07.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня гражданин Лукашенко натужно рассказывал, что мог бы частный бизнес уже давно сделать в деревообрабатывающей отрасли, если бы государство не совало бы в нее свой нос, и лишь обеспечивало бы справедливое регулирование отрасли и быстрое прохождение бюрократических процедур.

"Я очень много в процессе выборов обращал на это внимание, когда наши "змагары" и "свядомыя" кричали: "Даешь реформы!" Вот реформы - надо развивать и, главное, углублять производство, основанное на лесных ресурсах", - вещал Лукашенко на совещании на совещании по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Он сказал, что в Беларуси уже научились делать бумагу и целлюлозу, но надо идти дальше.

"Давайте сделаем тот же картон и не будем завозить картон из Польши, Германии, отдавая туда целлюлозу или еще что-то, а оттуда везти готовый картон. И это надо делать немедленно. Надо поставить машину, производить картон и делать упаковку… Чего бы нам это ни стоило", - дал указание шкловский пенсионер.

Когда Лукашенко кричит «Срочно, уже в следующем году», это означает, что сейчас чиновники будут год на себя перетягивать одеяло, кото же станет мегакуратором этого очередного распила, потом год или больше уйдет на согласование проекта, затем начнется согласование очредного проекта, предусматривающего связанное китайское кредитование, затем стройка и монтаж оборудования, затем его доводка и запуск задорого.

В последний момент что-нибудь пойдет не так, картонная машина выпустит клуб едкого дыма и застынет еще на пару-тройку лет в ожидании того, когда же справная команда Лукашенко и сотоварищей найдет еще денег на финишный пуск долгостроя. В итоге всё заработает, только к этому моменту миру уж не будет нужен картон из-за новых технологий.

 
 
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Сегодня гражданин Лукашенко натужно рассказывал, что мог бы частный бизнес уже давно сделать в деревообрабатывающей отрасли, если бы государство не совало бы в...
 
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