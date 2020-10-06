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Премьер Кыргызстана подал в отставку. Ему уже нашли замену

07.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Об этом сообщает во вторник агентство 24.kg в своем телеграм-канале. Место премьера занял Садыр Жапаров, которого освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.


Садыр Жапаров (в центре) выступает на площади Ала-Тоо перед митингующими, 6 октября 2020 года. Фото: rus.azattyk.org

По данным агентства, глава кабмина Кубатбек Боронов подал заявление об уходе на имя президента страны.

Парламент Кыргызстана проголосовал за назначение Садыра Жапарова премьер-министром республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

«По решению парламента Жапаров назначен исполняющим обязанности премьер-министра страны», — заявил сотрудник пресс-службы. По его словам, депутаты приняли отставку главы правительства Кубатбека Боронова.

Ранее во вторник оппозиция призывала провести в отеле «Достук» экстренное заседание парламента, чтобы проголосовать за новый состав правительства. Однако сначала, как сообщалось, кворум собрать не удалось. Тем не менее, по данным агентства 24.kg, позднее удалось собрать 62 депутата из 120.

Как сообщают СМИ, ранее Жапаров был осужден и отбывал наказание в колонии по факту организации в 2013 году незаконного митинга в Караколе и захвата в заложники губернатора региона. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.
 
 
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Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Об этом сообщает во вторник агентство 24.kg в своем телеграм-канале. Место премьера занял Садыр...
 
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