Инициатива «Честные люди» запускает чат-бот «ЗАВОД», который должен объединить рабочих









Сообщество «Честные люди» запускает чат-бот «ЗАВОД». Это инструмент, с помощью которого рабочие смогут объединяться друг с другом, а остальные получат объективную информацию о ситуации и настроении заводчан на белорусских предприятиях.





Как говорится в пресс-релизе, «Честные люди» запустили этот чат-бот, чтобы «помочь рабочим объединиться», а люди вне заводов могли узнать «реальное положение дел».





Этот бот позволит узнать:

с какого завода сотрудник, который отвечает на вопросы;

поддерживают ли заводчане основные требования протестующих

сколько сотрудников активно бастуют, а сколько готовятся к забастовке;

готовы ли они поддерживать итальянскую забастовку;

сколько сотрудников вышло из государственного профсоюза.





В тексте отмечается, что первые результаты будут опубликованы, как только бот соберет достаточно данных.





Ссылки на «ЗАВОД»:













Пройти чат-бот можно за родственника или коллегу, указав его номер телефона.