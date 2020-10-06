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Валерий Карбалевич: Лукашенко переживает сильный шок

07.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Протесты в Беларуси продолжаются почти 60 дней.



По мнению политобозревателя Валерия Карбалевича, Лукашенко пережил и продолжает переживать сильный шок.

Свое мнение Валерий Карбалевич высказал в эфире «Радыё Рацыя»:

— Это действительно для него трагедия. Лукашенко вдруг за несколько месяцев превратился в человека, которого мягко говоря не любит большинство белорусского общества. Он стремится только силовым образом разрешить этот конфликт.

Ради того, чтобы задушить протест, Лукашенко готов разрушить многие функции государства. Ему уже даже неинтересно, в каком образе остаться в истории, считает Карбалевич.

Напомним, что послевыборные протесты в Беларуси продолжаются почти 60 дней.
 
 
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Протесты в Беларуси продолжаются почти 60 дней.
 
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