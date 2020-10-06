Гомельчанка вызвала милицию и угрожала участковому ножом – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел ночью 3 октября: в РОВД позвонила 54-летняя горожанка и попросила разобраться с супругом, с которым она поссорилась из-за плохо окрашенной двери.

На место отправился участковый, однако во время оформления документов женщина внезапно схватила кухонный нож и потребовала покинуть ее жилище. Офицер сумел обезвредить женщину, ее задержали.

В отношении жительницы областного центра возбудили дело за насилие в отношении сотрудника ОВД.