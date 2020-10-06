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Гомельчанка вызвала милицию и угрожала участковому ножом – видео

07.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел ночью 3 октября: в РОВД позвонила 54-летняя горожанка и попросила разобраться с супругом, с которым она поссорилась из-за плохо окрашенной двери.

На место отправился участковый, однако во время оформления документов женщина внезапно схватила кухонный нож и потребовала покинуть ее жилище. Офицер сумел обезвредить женщину, ее задержали.

В отношении жительницы областного центра возбудили дело за насилие в отношении сотрудника ОВД.

 
 
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Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Гомеля, которая вызвала милицию и угрожала участковому кухонным ножом. Смотрите на видео кадры, снятые в квартире...
 
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