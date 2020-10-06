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Елизавета II мечтала отослать Меган Маркл в Африку
07.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Королева Елизавета II хотела отослать принца Гарри и его жену Меган Маркл в Африку: о радикальном решении Ее Величества рассказал королевский эсперт Роберт Лейси.
© AP / Kirsty Wigglesworth
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Королева заранее спланировала ссылку Меган Маркл и принца Гарри в Африку. Безупречный план должен был воплотиться при помощи хитрого тактика Кристофера Гейдта.
В начале 2019 года Елизавета попросила Гейдта отправить герцогов на год или два в одну из стран Содружества, чтобы "дать всем передохнуть".
"Ее Величество хотела дать им возможность получить глубоко почетную роль в ее дорогом Содружестве Наций. А все потому что она уже знала о мечтах пары о простой жизни и хотела замедлить ход событий", - отметил эксперт.
Также, по словам эксперта, королева всеми правдами стремилась сохранить близость с младшим внуком и его женой, но не учла всех сложностей. Доверие герцогов ко дворцу и членам семьи было потеряно, а семейные переговоры не увенчались успехом из-за двусмысленности идеи.
Теперь стала известна еще одна причина "Мегзита" - скандального отречения мятежников.
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Тайная ссылка мятежной герцогини и ее супруга планировалась на протяжении долгого времени, но так и не увенчалась успехом.
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