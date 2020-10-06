Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Гэтжи

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагормедов встретится в американцем Джастином Гэтжи 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Соперники поспорят за чемпионский титул UFC в легком весе. Нурмагомедов, напомним, является действующим обладателем пояса чемпиона, Гэтжи – временный чемпион.

В начале октября россиянин заявил, что его соперник "очень крутой парень", недооценивать которого не стоит.

"Он следует своей мечте. Он очень голоден. Я не хочу его недооценивать. Я сосредоточен на поединке против него", - сказал Нурмагомедов.

Накануне глава UFC Дэйна Уайт заявил, что в случае победы Нурмагомедова, следующим соперником россиянина станет американец Тони Фергюсон.

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