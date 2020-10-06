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Синоптики предупредили о туманах утром в среду в Беларуси

07.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду 7 октября из-за туманов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

© Pixabay
Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

По данным синоптиков, погоду в ближайшие сутки будет определять область пониженного атмосферного давления, а в восточной половине страны – малоподвижный атмосферный фронт.

"В ночные и утренние часы в среду 7 октября в отдельных районах республики ожидается туман", – сказали в Гидромете.

Там также отметили, что ночью местами в Могилевской и Гомельской областях прогремят грозы и пройдут сильные дожди.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в республике объявлен второй – желтый – уровень опасности.

Днем в среду будет облачно, ветер – умеренный южного и юго-восточного направления, а максимальная температура составит от +13 до +19°С, на юго-западе Беларуси – до +21°С.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду в стране сохранится достаточно комфортная погода, теплее всего будет на юго-западе Беларуси – до +21°С.
 
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