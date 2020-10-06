Синоптики предупредили о туманах утром в среду в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду 7 октября из-за туманов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, погоду в ближайшие сутки будет определять область пониженного атмосферного давления, а в восточной половине страны – малоподвижный атмосферный фронт.

"В ночные и утренние часы в среду 7 октября в отдельных районах республики ожидается туман", – сказали в Гидромете.

Там также отметили, что ночью местами в Могилевской и Гомельской областях прогремят грозы и пройдут сильные дожди.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в республике объявлен второй – желтый – уровень опасности.

Днем в среду будет облачно, ветер – умеренный южного и юго-восточного направления, а максимальная температура составит от +13 до +19°С, на юго-западе Беларуси – до +21°С.