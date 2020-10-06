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Семья Щербакова опровергла его госпитализацию

07.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Семья народного артиста России Бориса Щербакова опровергла его госпитализацию, сообщает РИА Новости.

Во вторник в Telegram-каналах появилась информация об экстренной госпитализации 70-летнего артиста. По неподтвержденной информации, Щербаков был доставлен в больницу с бронхитом и заболеванием легких.

"Борис Васильевич не госпитализирован, и нет у никакого бронхита. Все в порядке, он здоров", - рассказал сын артиста Василий.

Он отметил, что сейчас отец находится на даче.

Щербаков сыграл несколько десятков ролей театре, а в кино и сериалах – почти 200.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам сына народного артиста РФ, сейчас Борис Щербаков находится на даче - с ним все в порядке.
 
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