Семья Щербакова опровергла его госпитализацию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Семья народного артиста России Бориса Щербакова опровергла его госпитализацию, сообщает РИА Новости .

Во вторник в Telegram-каналах появилась информация об экстренной госпитализации 70-летнего артиста. По неподтвержденной информации, Щербаков был доставлен в больницу с бронхитом и заболеванием легких.

"Борис Васильевич не госпитализирован, и нет у никакого бронхита. Все в порядке, он здоров", - рассказал сын артиста Василий.

Он отметил, что сейчас отец находится на даче.

Щербаков сыграл несколько десятков ролей театре, а в кино и сериалах – почти 200.