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Семья Щербакова опровергла его госпитализацию
07.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Семья народного артиста России Бориса Щербакова опровергла его госпитализацию, сообщает
Во вторник в Telegram-каналах появилась информация об экстренной госпитализации 70-летнего артиста. По неподтвержденной информации, Щербаков был доставлен в больницу с бронхитом и заболеванием легких.
"Борис Васильевич не госпитализирован, и нет у никакого бронхита. Все в порядке, он здоров", - рассказал сын артиста Василий.
Он отметил, что сейчас отец находится на даче.
Щербаков сыграл несколько десятков ролей театре, а в кино и сериалах – почти 200.
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По словам сына народного артиста РФ, сейчас Борис Щербаков находится на даче - с ним все в порядке.
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