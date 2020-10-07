Украина спешит: Как привлечь белорусских айтишников, не имея своего ПВТ

Источник материала: Ежедневник

Аналог ПВТ в Украине пока еще не заработал. Но убегающих из Беларуси айтишников нужно привлекать к себе прямо сейчас. Страна принимает срочные меры и обещает каждому специалисту индивидуальную поддержку.

4 октября президент Украины опубликовал указ о мерах по привлечению ИТ-кадров из Беларуси. Он увеличивает в два раза срок пребывания в Украине белорусских специалистов и их семей. Вид на жительство и разрешение на работу будут оформляться по упрощенной схеме. Запускается работа горячей линии и онлайн-сервисов для айтишников, желающих эмигрировать в Украину.

О том, как это будет работать на практике, рассказали представители Министерства цифровой трансформации Украины на вебинаре для белорусских айтишников.

Без бюрократической волокиты

По словам Александра Компанейца, директора департамента развития цифрового резидентства, инициативу по упрощенному переезду в Украину высококвалифицированных иностранных специалистов министерство начало еще в начале года. Но драматические события в Беларуси заставили ускорить и расширить эту работу.

Так, если в начале года планировалось включить в проект лишь 6 востребованных профессий, теперь список расширили до 24 и смягчили требования к специалистам.

«Мы доведем процедуру получения разрешения на работу, которое дает право человеку на законных основаниях находиться в Украине, до минимума. Условно, чтобы это было так: пришел в миграционную службу, сказал: “я айтишник, хочу получить вид на жительство”, ему отвечают – “на”. Может на практике будет не совсем так. Но если сравнивать с теперешними алгоритмами, то примерно так это и будет выглядеть», - сказал Александр Компанеец.

Имея вид на жительство, белорусский айтишник сможет зарегистрироваться в качестве ФОП (индивидуального предпринимателя). Это позволит ему уплачивать 5% налога по упрощенной системе.

В отсутствии в Украине льготного налогового режима для айтишников, именно по системе ФОПов работают 90% сотрудников ИТ-компаний, сказала представитель украинской компании BetLab Ирина Вольницкая.

Что можно сделать для белорусов прямо сейчас

Все шаги на встречу белорусским ІТспециалистам – это инициатива Минцифры. С другими ведомствами иногда случаются недопонимания. В случае с проблемами на границе или внутри страны, Министерство призывает белорусских айтишников сразу звонить на горячую линию, которая доступна «24 на 7».

«Можно задавать любые вопросы: начиная о том, как пересечь границу, и заканчивая тем, сколько стоит детский садик», - сказал Александр Компанеец.

Также для белорусов работает специальный сайт и телеграм-канал, в котором «живут» эйчар-консультанты.

«Они готовы в режиме онлайн рассматривать кандидатуры, а также помогать легализироваться ребятам из Беларуси», - отметил представитель Минцифры.

Все это срочные меры для белорусских айтишников, уже собирающих чемоданы, но в будущем будут приняты более фундаментальные изменения, трансформирующие миграционный режим и инвестиционную привлекательность страны.

«Мы пытаемся здесь и сейчас все, что возможно, на уровне подзаконки упростить. В дальнейшем мы будем вносить долгосрочные изменения в законодательство. И это будет касаться не только белорусов, а всех», – подчеркнул Александр Компанеец.

Первые «перебежчики»

Одна из компаний, которая уже начала частичный релокейт в Украину – это разработчик технологий для видеоданных «Зорачка Софт». Компания открывает в Украине свое представительство. Через него сотрудники получат разрешение на работу.

«В нашем минском офисе около 90 человек. Из них человек 20 просят начинать оформлять им разрешения на работу, и они готовы переезжать прямо сейчас», - рассказала ведущий юрист «Зорачкі Софт” Наталья Усова. Сама Наталья – в числе нескольких сотрудников, которые уже с августа живут в Киеве.

Компанию не устраивает вариант оформления сотрудников, распространенный сейчас в Украине. Схема работы через ИП была прикрыта несколько лет назад в Беларуси, и юристы опасаются, что такое же решение может принять в любое время Украина. Однако других вариантов снизить налоговую нагрузку для IT-компаний в Украине пока не существует.

«По налогам мы немножко в шоке, потому что ПВТ нас очень сильно разбаловал. Но я думаю, мы дождемся «Дія-City» и все будет прекрасно», - сказала Наталья Усова.

Скоро в Украине появится свой ПВТ

«Дія-City», которого так ждут белорусские и украинские айтишники, -- это аналог нашего Парка высоких технологий, особая налоговая и правовая зона для IT-компаний.

К примеру, если в белорусском ПВТ отчисления в ФСЗН идут в размере 33% от средней зарплаты по стране, то в украинском аналоге это будет 22% от минимальной зарплаты в стране. Также будут применяться нормы английского права и многое другое.

Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, также выступавший на вебинаре, ожидает, что в следующем году «Дія-City» заработает.

«Сейчас мы находимся на стадии согласования законопроектов. Одни из них уже поданы в Верховную Раду, другие – на стадии обсуждения. До конца года, мы надеемся, парламент примет необходимые документы. У нас, к сожалению или к счастью, нельзя сделать, как в Беларуси: декрет президента – и все работает. Потом еще понадобится пара-тройка месяцев на подзаконные акты», – полагает замминистра.