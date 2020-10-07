Если есть 40−50 тысяч долларов. Садимся и считаем: брать или не брать кредит на новостройку

Источник материала: Tut.by

Массированная реклама говорит: жилье как никогда доступно, у нас кредит от 4,99%, от 7%, акции, скидки детям и медикам, айтишникам и желающим оплатить досрочно. И мечтающие о новостройке, несмотря на невнятные перспективы в стране и личных финансах, все чаще спрашивают: так, может, рискнуть? Может, стоит запрыгнуть в последний вагон кредитования? Раз оно еще существует.



Наталья Литовская , эксперт по жилой недвижимости

Кого кредитуют с льготами, кого — на общих основаниях

Более-менее внятные условия кредитования новостроек сохранились только в Белинвестбанке. В списке партнеров банка сейчас есть «Дана Астра» (самый большой ЖК Минска — ЖК «Минск Мир»), «Айрон» и его «Стройформула» (жилые комплексы «Левада», «Минский квартал», «Матвеевский», «Брестский», «Петровщина»), БелАТЭП (ЖК «Антоновский квартал»), «Инфореалт» (ЖК «Фарфоровый»).

Условия для партнеров примерно одинаковые. В первый год-два — пониженная

процентная ставка, дальше 13,35% годовых (1,526 ставки овернайт, ставка

может меняться).

Клиентам других застройщиков («А-100 Девелопмента», «Тапаса», «ТЕНКинвеста», «Си-трейдинга» и т.д.) банк дает деньги на общих основаниях, под 13,35% годовых (1,526 ставки овернайт), на срок до 20 лет.

Условия кажутся докризисными, если не вдаваться в подробности.

Даже на половину квартиры кредит «середнячку» не светит

А подробности важны. Условия кредитования нынче очень и очень жесткие. Семье со средними по Минску доходами банк даст взаймы только 15−20 тысяч долларов в эквиваленте. Но что такое 15−20 тысяч на фоне общей стоимости квартиры?

Например, 50-метровая «евродвушка» в недорогом ЖК «Брестский» стоит 55 тысяч долларов, квартира в 51 квадратный метр в «Матвеевском» — 66 тысяч, 56-метровая «двушка» в «Антоновском квартале» — те же 66 тысяч долларов, 71 тысячу хотят за 49-метровую «евродвушку» в комфорт-классной «Леваде». В общем, семейство со средними доходами при нынешних условиях не может рассчитывать на то, что ей прокредитуют больше трети стоимости жилья. Две трети нужно иметь на руках. Допустим, эти деньги есть.

Брать или ждать?

Сесть и посчитать, какие варианты годятся именно вам. По прогнозам, стоимость квадратного метра в жилье экономкласса в Минске на затяжном «дне» (которое ожидают максимум к следующей осени) будет около 1000 долларов, плюс-минус 100. К этому же времени могут исчезнуть все программы кредитования, и рассчитывать придется только на себя.

На примере тех же «евродвушек»: квартира площадью 50−60 квадратных метров будет стоить около 50−60 тысяч. Если у вас есть начальная сумма и возможность подкопить к следующей осени, нет смысла идти за кредитом. С другой стороны, если вы хотите квартиру в определенном доме — есть риск, что ее продадут и придется выбирать что-то другое, а это снова — потраченные нервы, которые тоже чего-то стоят.

Если у вас есть начальная сумма, намечена квартира мечты, но нет возможности

подкопить и без кредита вы не потянете квартиру даже на дне цен — пожалуй,

стоит обращаться в банк.

Еще стоит учесть, что сейчас открывается небольшой зазор времени, когда кредиты на новостройки еще есть, а цены в заложенных в рамках больших проектов новостройках уже около 1000−1100. Можно попытаться вскочить в этот зазор и докредитоваться на квартиру мечты. Но этот ход годится для самых удачливых и внимательных — важно не впрыгнуть на соблазнительных условиях в потенциальный долгострой (о признаках потенциального долгостроя можно почитать тут ).