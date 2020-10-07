С карточек каких банков можно за несколько минут перевести деньги за границу

Источник материала: Tut.by

Если вы хотите кому-то перевести деньги за границу быстро и не выходя из дома, банки предлагают воспользоваться их онлайн-сервисами или сделать это через интернет-банкинг (мобильное приложение). В одних банках перевод возможен в любой валюте, в других — только в белорусских рублях. FINANCE.TUT.BY выяснил, по картам каких банков можно переводить деньги за границу, в какой валюте и какая будет комиссия за отправку.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас с карт десяти белорусских банков можно переводить деньги на карты иностранных банков (правда, страну, доступную к отправке денег, лучше уточнять в каждом кокретном случае).

большинстве случаев для перевода нужно знать номер и срок действия карты получателя, а также ФИО получателя на латинице.

Название банка Перевод с карты на карту иностранного банка Комиссии Альфа-Банк Работает сервис онлайн-переводов на сайте. По номеру карты можно переводить деньги в страны СНГ и Европы. Переводы совершаются моментально, но у некоторых банков срок зачисления может занять больше времени, это зависит только от банка-получателя. 1,5% + 3 BYN Также доступен SWIFT-перевод в моб.приложении. Переводить деньги можно только физ. лицу и нужно, чтобы валюта перевода совпадала с валютой счета получателя. Если нет пакета решений или привилегий — 30 BYN. Если подключен любой набор привилегий — 24 BYN. Если подключен пакет решений, то стоимость зависит от подключенного пакета. Белагропромбанк Перевод доступен в интернет-банке и моб. приложении. Перевод можно сделать только в белорусских рублях, деньги будут зачислены на счет в валюте счета получателя. Перевод возможен почти во все страны мира, но конкретную информацию лучше уточнять непосредственно перед отправкой денег. При переводе на карты Mastercard — 1,5% (мин 4,49 BYN), на карты Visa — 1,5% (мин 5,49 BYN). Беларусбанк Перевод доступен в инфокиосках, интернет-банкинге и м-банкинге. Для перевода необходимо знать: номер карточки получателя и срок действия карточки, имя и фамилия получателя на латинице. Срок зачисления от нескольких минут до 5 банковских дней (зависит от банка получателя). При переводе (можно до 1000 руб. в день) деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета. 2,5% от суммы. Белгазпромбанк Перевод возможен через моб.приложение. Нужно знать номер карты получателя и ФИО получателя на латинице. Деньги можно переводить в любой валюте. В сутки есть возможность отправить до 2000 BYN. Если перевод в RUB — минимальная сумма 150 RUB, в сутки — 55 000 RUB. В USD/ EUR — минимальная сумма 3/2 USD/ EUR, в сутки — 900/800 USD/ EUR. 1,5% от суммы, мин. 5 BYN Белинвестбанк Переводы возможны через интернет-банкинг на сайте банка, в любой валюте. Деньги можно отправлять в 31 страну, среди которых страны СНГ и Европы. Через приложение — только на карты белинвестбанка, беларусбанка, белагропромбанка. Перевод может идти от нескольких минут до 4−5 дней. 1,5% от суммы, минимум 4 BYN, 2 USD\2 EUR, 120 RUB БПС-Сбербанк Деньги можно переводить (в USD/EUR/RUB) на счет организации или частного лица через приложения Сбербанк Онлайн/Мобильный банк. Нужно знать: номер карты получателя, фамилию и имя, срок действия карты получателя. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Лимиты действуют только те, которые установлены по карте. Также в приложении можно перевести деньги и только по номеру карты. Перевод будет в бел.рублях, зачисляется в валюте счета карты получателя. По странам ограничения нет. Срок доставки - от нескольких минут до 5 дней. 1000 RUB /15 USD / 15 EUR, в зависимости от валюты перевода (если делать перевод по реквезитам и в валюте). Если перевод в бел рублях - 1,5%, минимум - 2 рубля. БСБ Банк Перевод возможен через моб. приложение и сервис на сайте. Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета. Страны, в которые можно переводить деньги: Россия, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан. 1,5% от суммы, минимум 4 BYN Банк ВТБ Можно воспользоваться сервисом мгновенных переводов P2P на сайте банка. Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета. Страны, в которые можно переводить деньги: Россия, Украина, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Грузия. Максимальная сумма перевода в сутки — 3000 USD 1% от суммы, минимум 4 BYN МТБанк Переводы возможны через интернет-банк или сайт переводов perevod.mtbank.by. Достаточно знать только номер карты получателя. Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета. С карт банка можно отправлять деньги в 61 страну мира. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней. 1,5% от суммы, минимум 2 USD. Приорбанк Перевод доступен через интернет-банкинг. Нужно знать: номер карты получателя, фамилию и имя на латинице, срок действия карты получателя. Операция осуществляется в белорусских рублях (независимо от валюты счета). Сроки зачисления денег нужно уточнять в банке-получателе. Отправить перевод можно в 45 стран (в том числе страны СНГ и Европы). Ежемесячный лимит — 4500 BYN. 1,2% + 1,90 BYN

Название банка Перевод с карты на карту иностранного банка Комиссии Альфа-Банк Работает сервис онлайн-переводов на сайте. По номеру карты можно переводить деньги в страны СНГ и Европы. Переводы совершаются моментально, но у некоторых банков срок зачисления может занять больше времени, это зависит только от банка-получателя. 1,5% + 3 BYN Также доступен SWIFT-перевод в моб.приложении. Переводить деньги можно только физ. лицу и нужно, чтобы валюта перевода совпадала с валютой счета получателя. Если нет пакета решений или привилегий — 30 BYN. Если подключен любой набор привилегий — 24 BYN. Если подключен пакет решений, то стоимость зависит от подключенного пакета. Белагропром-банк Перевод доступен в интернет-банке и моб. приложении. Перевод можно сделать только в белорусских рублях, деньги будут зачислены на счет в валюте счета получателя. Перевод возможен почти во все страны мира, но конкретную информацию лучше уточнять непосредственно перед отправкой денег. При переводе на карты Mastercard — 1,5% (мин 4,49 BYN), на карты Visa — 1,5% (мин 5,49 BYN). Беларусбанк Перевод доступен в инфокиосках, интернет-банкинге и м-банкинге. Для перевода необходимо знать: номер карточки получателя и срок действия карточки, имя и фамилия получателя на латинице. Срок зачисления от нескольких минут до 5 банковских дней (зависит от банка получателя). При переводе (можно до 1000 руб. в день) деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета. 2,5% от суммы. Белгазпром-банк Перевод возможен через моб.приложение. Нужно знать номер карты получателя и ФИО получателя на латинице. Деньги можно переводить в любой валюте. В сутки есть возможность отправить до 2000 BYN. Если перевод в RUB — минимальная сумма 150 RUB, в сутки — 55 000 RUB. В USD/ EUR — минимальная сумма 3/2 USD/ EUR, в сутки — 900/800 USD/ EUR. 1,5% от суммы, мин. 5 BYN Белинвест-банк Переводы возможны через интернет-банкинг на сайте банка, в любой валюте. Деньги можно отправлять в 31 страну, среди которых страны СНГ и Европы. Через приложение — только на карты белинвестбанка, беларусбанка, белагропромбанка. Перевод может идти от нескольких минут до 4−5 дней. 1,5% от суммы, минимум 4 BYN, 2 USD\2 EUR, 120 RUB БПС-Сбербанк Деньги можно переводить (в USD/EUR/RUB) на счет организации или частного лица через приложения Сбербанк Онлайн/Мобильный банк. Нужно знать: номер карты получателя, фамилию и имя, срок действия карты получателя. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Лимиты действуют только те, которые установлены по карте. Также в приложении можно перевести деньги и только по номеру карты. Перевод будет в бел.рублях, зачисляется в валюте счета карты получателя. По странам ограничения нет. Срок доставки - от нескольких минут до 5 дней. 1000 RUB /15 USD / 15 EUR, в зависимости от валюты перевода (если делать перевод по реквезитам и в валюте). Если перевод в бел рублях - 1,5%, минимум - 2 рубля. БСБ Банк Перевод возможен через моб. приложение и сервис на сайте. Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета. Страны, в которые можно переводить деньги: Россия, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан. 1,5% от суммы, минимум 4 BYN Банк ВТБ Можно воспользоваться сервисом мгновенных переводов P2P на сайте банка. Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета. Страны, в которые можно переводить деньги: Россия, Украина, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Грузия. Максимальная сумма перевода в сутки — 3000 USD 1% от суммы, минимум 4 BYN МТБанк Переводы возможны через интернет-банк или сайт переводов perevod.mtbank.by. Достаточно знать только номер карты получателя. Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета. С карт банка можно отправлять деньги в 61 страну мира. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней. 1,5% от суммы, минимум 2 USD. Приорбанк Перевод доступен через интернет-банкинг. Нужно знать: номер карты получателя, фамилию и имя на латинице, срок действия карты получателя. Операция осуществляется в белорусских рублях (независимо от валюты счета). Сроки зачисления денег нужно уточнять в банке-получателе. Отправить перевод можно в 45 стран (в том числе страны СНГ и Европы). Ежемесячный лимит — 4500 BYN. 1,2% + 1,90 BYN

Остальные банки, которые не имеют своего сервиса для переводов, а через мобильный или интернет-банкинг эти операции недоступны, предлагают воспользоваться сторонними сервисами. С их стороны ограничений и комиссий нет, кроме Банка Решение (1,5% от суммы, мин. 2 BYN, по карте A1-banking плата не взимается).

Также перевести деньги за границу можно без использования карты, например, с помощью популярных систем переводов SWIFT или «Юнистрим». В обоих случаях для отправки не обязательно открывать счет, но придется идти в банк с наличными. Хотя в «Юнистрим» появился новый сервис Cash2Card, с помощью которого можно переводить деньги и онлайн. Например, в Paritetbank представлена такая возможность на сайте. Требуется указать сумму перевода, страну назначения и ФИО получателя. С помощью этих систем деньги идут, как правило, от 1 до 5 дней.

Кроме этого, в Беларуси доступны международные системы переводов «Золотая корона», «Контакт» и Western Union.