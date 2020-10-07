С карточек каких банков можно за несколько минут перевести деньги за границу

Если вы хотите кому-то перевести деньги за границу быстро и не выходя из дома, банки предлагают воспользоваться их онлайн-сервисами или сделать это через интернет-банкинг (мобильное приложение). В одних банках перевод возможен в любой валюте, в других — только в белорусских рублях. FINANCE.TUT.BY выяснил, по картам каких банков можно переводить деньги за границу, в какой валюте и какая будет комиссия за отправку.
Сейчас с карт десяти белорусских банков можно переводить деньги на карты иностранных банков (правда, страну, доступную к отправке денег, лучше уточнять в каждом кокретном случае).
большинстве случаев для перевода нужно знать номер и срок действия карты получателя, а также ФИО получателя на латинице.
Название банка
Перевод с карты на карту иностранного банка
Комиссии
Альфа-Банк
Работает сервис онлайн-переводов на сайте. По номеру карты можно переводить деньги в страны СНГ и Европы.
Переводы совершаются моментально, но у некоторых банков срок зачисления может занять больше времени, это зависит только от банка-получателя.
1,5% + 3 BYN
Также доступен SWIFT-перевод в моб.приложении. Переводить деньги можно только физ. лицу и нужно, чтобы валюта перевода совпадала с валютой счета получателя.
Если нет пакета решений или привилегий — 30 BYN.
Если подключен любой набор привилегий — 24 BYN.
Если подключен пакет решений, то стоимость зависит от подключенного пакета.
Белагропромбанк
Перевод доступен в интернет-банке и моб. приложении.
Перевод можно сделать только в белорусских рублях, деньги будут зачислены на счет в валюте счета получателя.
Перевод возможен почти во все страны мира, но конкретную информацию лучше уточнять непосредственно перед отправкой денег.
При переводе на карты Mastercard — 1,5% (мин 4,49 BYN), на карты Visa — 1,5% (мин 5,49 BYN).
Беларусбанк
Перевод доступен в инфокиосках, интернет-банкинге и м-банкинге.
Для перевода необходимо знать: номер карточки получателя и срок действия карточки, имя и фамилия получателя на латинице.
Срок зачисления от нескольких минут до 5 банковских дней (зависит от банка получателя).
При переводе (можно до 1000 руб. в день) деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.
2,5% от суммы.
Белгазпромбанк
Перевод возможен через моб.приложение. Нужно знать номер карты получателя и ФИО получателя на латинице.
Деньги можно переводить в любой валюте.
В сутки есть возможность отправить до 2000 BYN. Если перевод в RUB — минимальная сумма 150 RUB, в сутки — 55 000 RUB.
В USD/ EUR — минимальная сумма 3/2 USD/ EUR, в сутки — 900/800 USD/ EUR.
1,5% от суммы, мин. 5 BYN
Белинвестбанк
Переводы возможны через интернет-банкинг на сайте банка, в любой валюте.
Деньги можно отправлять в 31 страну, среди которых страны СНГ и Европы.
Через приложение — только на карты белинвестбанка, беларусбанка, белагропромбанка.
Перевод может идти от нескольких минут до 4−5 дней.
1,5% от суммы, минимум 4 BYN, 2 USD\2 EUR, 120 RUB
БПС-Сбербанк
Деньги можно переводить (в USD/EUR/RUB) на счет организации или частного лица через приложения Сбербанк Онлайн/Мобильный банк.
Нужно знать: номер карты получателя, фамилию и имя, срок действия карты получателя.
Срок доставки — от 2 до 5 дней. Лимиты действуют только те, которые установлены по карте.
Также в приложении можно перевести деньги и только по номеру карты. Перевод будет в бел.рублях, зачисляется в валюте счета карты получателя.
По странам ограничения нет.
Срок доставки - от нескольких минут до 5 дней.
1000 RUB /15 USD / 15 EUR, в зависимости от валюты перевода (если делать перевод по реквезитам и в валюте). Если перевод в бел рублях - 1,5%, минимум - 2 рубля.
БСБ Банк
Перевод возможен через моб. приложение и сервис на сайте.
Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.
Страны, в которые можно переводить деньги: Россия, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан.
1,5% от суммы, минимум 4 BYN
Банк ВТБ
Можно воспользоваться сервисом мгновенных переводов P2P на сайте банка.
Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.
Страны, в которые можно переводить деньги: Россия, Украина, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Грузия.
Максимальная сумма перевода в сутки — 3000 USD
1% от суммы, минимум 4 BYN
МТБанк
Переводы возможны через интернет-банк или сайт переводов perevod.mtbank.by. Достаточно знать только номер карты получателя. Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.
С карт банка можно отправлять деньги в 61 страну мира. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней.
1,5% от суммы, минимум 2 USD.
Приорбанк
Перевод доступен через интернет-банкинг. Нужно знать: номер карты получателя, фамилию и имя на латинице, срок действия карты получателя.
Операция осуществляется в белорусских рублях (независимо от валюты счета).
Сроки зачисления денег нужно уточнять в банке-получателе.
Отправить перевод можно в 45 стран (в том числе страны СНГ и Европы). Ежемесячный лимит — 4500 BYN.
1,2% + 1,90 BYN
Название банка
Перевод с карты на карту иностранного банка
Комиссии
Альфа-Банк
Работает сервис онлайн-переводов на сайте. По номеру карты можно переводить деньги в страны СНГ и Европы.
Переводы совершаются моментально, но у некоторых банков срок зачисления может занять больше времени, это зависит только от банка-получателя.
1,5% + 3 BYN
Также доступен SWIFT-перевод в моб.приложении. Переводить деньги можно только физ. лицу и нужно, чтобы валюта перевода совпадала с валютой счета получателя.
Если нет пакета решений или привилегий — 30 BYN.
Если подключен любой набор привилегий — 24 BYN.
Если подключен пакет решений, то стоимость зависит от подключенного пакета.
Белагропром-банк
Перевод доступен в интернет-банке и моб. приложении.
Перевод можно сделать только в белорусских рублях, деньги будут зачислены на счет в валюте счета получателя.
Перевод возможен почти во все страны мира, но конкретную информацию лучше уточнять непосредственно перед отправкой денег.
При переводе на карты Mastercard — 1,5% (мин 4,49 BYN), на карты Visa — 1,5% (мин 5,49 BYN).
Беларусбанк
Перевод доступен в инфокиосках, интернет-банкинге и м-банкинге.
Для перевода необходимо знать: номер карточки получателя и срок действия карточки, имя и фамилия получателя на латинице.
Срок зачисления от нескольких минут до 5 банковских дней (зависит от банка получателя).
При переводе (можно до 1000 руб. в день) деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.
2,5% от суммы.
Белгазпром-банк
Перевод возможен через моб.приложение. Нужно знать номер карты получателя и ФИО получателя на латинице.
Деньги можно переводить в любой валюте.
В сутки есть возможность отправить до 2000 BYN. Если перевод в RUB — минимальная сумма 150 RUB, в сутки — 55 000 RUB.
В USD/ EUR — минимальная сумма 3/2 USD/ EUR, в сутки — 900/800 USD/ EUR.
1,5% от суммы, мин. 5 BYN
Белинвест-банк
Переводы возможны через интернет-банкинг на сайте банка, в любой валюте.
Деньги можно отправлять в 31 страну, среди которых страны СНГ и Европы.
Через приложение — только на карты белинвестбанка, беларусбанка, белагропромбанка.
Перевод может идти от нескольких минут до 4−5 дней.
1,5% от суммы, минимум 4 BYN, 2 USD\2 EUR, 120 RUB
БПС-Сбербанк
Деньги можно переводить (в USD/EUR/RUB) на счет организации или частного лица через приложения
Сбербанк Онлайн/Мобильный банк.
Нужно знать: номер карты получателя, фамилию и имя, срок действия карты получателя.
Срок доставки — от 2 до 5 дней.
Лимиты действуют только те, которые установлены по карте.
Также в приложении можно перевести деньги и только по номеру карты. Перевод будет в бел.рублях, зачисляется в валюте счета карты получателя.
По странам ограничения нет.
Срок доставки - от нескольких минут до 5 дней.
1000 RUB /15 USD / 15 EUR, в зависимости от валюты перевода (если делать перевод по реквезитам и в валюте). Если перевод в бел рублях - 1,5%, минимум - 2 рубля.
БСБ Банк
Перевод возможен через моб. приложение и сервис на сайте.
Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.
Страны, в которые можно переводить деньги: Россия, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан.
1,5% от суммы, минимум 4 BYN
Банк ВТБ
Можно воспользоваться сервисом мгновенных переводов P2P на сайте банка.
Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.
Страны, в которые можно переводить деньги: Россия, Украина, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Грузия.
Максимальная сумма перевода в сутки — 3000 USD
1% от суммы, минимум 4 BYN
МТБанк
Переводы возможны через интернет-банк или сайт переводов perevod.mtbank.by. Достаточно знать только номер карты получателя. Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.
С карт банка можно отправлять деньги в 61 страну мира. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней.
1,5% от суммы, минимум 2 USD.
Приорбанк
Перевод доступен через интернет-банкинг. Нужно знать: номер карты получателя, фамилию и имя на латинице, срок действия карты получателя.
Операция осуществляется в белорусских рублях (независимо от валюты счета).
Сроки зачисления денег нужно уточнять в банке-получателе.
Отправить перевод можно в 45 стран (в том числе страны СНГ и Европы). Ежемесячный лимит — 4500 BYN.
1,2% + 1,90 BYN
Остальные банки, которые не имеют своего сервиса для переводов, а через мобильный или интернет-банкинг эти операции недоступны, предлагают воспользоваться сторонними сервисами. С их стороны ограничений и комиссий нет, кроме Банка Решение (1,5% от суммы, мин. 2 BYN, по карте A1-banking плата не взимается).
Также перевести деньги за границу можно без использования карты, например, с помощью популярных систем переводов SWIFT или «Юнистрим». В обоих случаях для отправки не обязательно открывать счет, но придется идти в банк с наличными. Хотя в «Юнистрим» появился новый сервис Cash2Card, с помощью которого можно переводить деньги и онлайн. Например, в Paritetbank представлена такая возможность на сайте. Требуется указать сумму перевода, страну назначения и ФИО получателя. С помощью этих систем деньги идут, как правило, от 1 до 5 дней.
Кроме этого, в Беларуси доступны международные системы переводов «Золотая корона», «Контакт» и Western Union.