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С карточек каких банков можно за несколько минут перевести деньги за границу

07.10.2020 07:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы хотите кому-то перевести деньги за границу быстро и не выходя из дома, банки предлагают воспользоваться их онлайн-сервисами или сделать это через интернет-банкинг (мобильное приложение). В одних банках перевод возможен в любой валюте, в других — только в белорусских рублях. FINANCE.TUT.BY выяснил, по картам каких банков можно переводить деньги за границу, в какой валюте и какая будет комиссия за отправку.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас с карт десяти белорусских банков можно переводить деньги на карты иностранных банков (правда, страну, доступную к отправке денег, лучше уточнять в каждом кокретном случае).

 большинстве случаев для перевода нужно знать номер и срок действия карты получателя, а также ФИО получателя на латинице.

Название банка

Перевод с карты на карту иностранного банка

Комиссии

Альфа-Банк

Работает сервис онлайн-переводов на сайте. По номеру карты можно переводить деньги в страны СНГ и Европы.

Переводы совершаются моментально, но у некоторых банков срок зачисления может занять больше времени, это зависит только от банка-получателя.

1,5% + 3 BYN

Также доступен SWIFT-перевод в моб.приложении. Переводить деньги можно только физ. лицу и нужно, чтобы валюта перевода совпадала с валютой счета получателя.

Если нет пакета решений или привилегий — 30 BYN.

Если подключен любой набор привилегий — 24 BYN.

Если подключен пакет решений, то стоимость зависит от подключенного пакета.

Белагропромбанк

Перевод доступен в интернет-банке и моб. приложении.

Перевод можно сделать только в белорусских рублях, деньги будут зачислены на счет в валюте счета получателя.

Перевод возможен почти во все страны мира, но конкретную информацию лучше уточнять непосредственно перед отправкой денег.

При переводе на карты Mastercard — 1,5% (мин 4,49 BYN), на карты Visa — 1,5% (мин 5,49 BYN).

Беларусбанк

Перевод доступен в инфокиосках, интернет-банкинге и м-банкинге.

Для перевода необходимо знать: номер карточки получателя и срок действия карточки, имя и фамилия получателя на латинице.

Срок зачисления от нескольких минут до 5 банковских дней (зависит от банка получателя).

При переводе (можно до 1000 руб. в день) деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.

2,5% от суммы.

Белгазпромбанк

Перевод возможен через моб.приложение. Нужно знать номер карты получателя и ФИО получателя на латинице.

Деньги можно переводить в любой валюте.

В сутки есть возможность отправить до 2000 BYN. Если перевод в RUB — минимальная сумма 150 RUB, в сутки — 55 000 RUB.

В USD/ EUR — минимальная сумма 3/2 USD/ EUR, в сутки — 900/800 USD/ EUR.

1,5% от суммы, мин. 5 BYN

Белинвестбанк

Переводы возможны через интернет-банкинг на сайте банка, в любой валюте.

Деньги можно отправлять в 31 страну, среди которых страны СНГ и Европы.

Через приложение — только на карты белинвестбанка, беларусбанка, белагропромбанка.

Перевод может идти от нескольких минут до 4−5 дней.

1,5% от суммы, минимум 4 BYN, 2 USD\2 EUR, 120 RUB

БПС-Сбербанк

Деньги можно переводить (в USD/EUR/RUB) на счет организации или частного лица через приложения Сбербанк Онлайн/Мобильный банк.

Нужно знать: номер карты получателя, фамилию и имя, срок действия карты получателя.

Срок доставки — от 2 до 5 дней. Лимиты действуют только те, которые установлены по карте.

Также в приложении можно перевести деньги и только по номеру карты. Перевод будет в бел.рублях, зачисляется в валюте счета карты получателя.

По странам ограничения нет.

Срок доставки - от нескольких минут до 5 дней.

1000 RUB /15 USD / 15 EUR, в зависимости от валюты перевода (если делать перевод по реквезитам и в валюте). Если перевод в бел рублях - 1,5%, минимум - 2 рубля.

БСБ Банк

Перевод возможен через моб. приложение и сервис на сайте.

Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.

Страны, в которые можно переводить деньги: Россия, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан.

1,5% от суммы, минимум 4 BYN

Банк ВТБ

Можно воспользоваться сервисом мгновенных переводов P2P на сайте банка.

Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.

Страны, в которые можно переводить деньги: Россия, Украина, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Грузия.

Максимальная сумма перевода в сутки — 3000 USD

1% от суммы, минимум 4 BYN

МТБанк

Переводы возможны через интернет-банк или сайт переводов perevod.mtbank.by. Достаточно знать только номер карты получателя. Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.

С карт банка можно отправлять деньги в 61 страну мира. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней.

1,5% от суммы, минимум 2 USD.

Приорбанк

Перевод доступен через интернет-банкинг. Нужно знать: номер карты получателя, фамилию и имя на латинице, срок действия карты получателя.

Операция осуществляется в белорусских рублях (независимо от валюты счета).

Сроки зачисления денег нужно уточнять в банке-получателе.

Отправить перевод можно в 45 стран (в том числе страны СНГ и Европы). Ежемесячный лимит — 4500 BYN.

1,2% + 1,90 BYN

Название банка

Перевод с карты на карту иностранного банка

Комиссии

Альфа-Банк

Работает сервис онлайн-переводов на сайте. По номеру карты можно переводить деньги в страны СНГ и Европы.

Переводы совершаются моментально, но у некоторых банков срок зачисления может занять больше времени, это зависит только от банка-получателя.

1,5% + 3 BYN

Также доступен SWIFT-перевод в моб.приложении. Переводить деньги можно только физ. лицу и нужно, чтобы валюта перевода совпадала с валютой счета получателя.

Если нет пакета решений или привилегий — 30 BYN.

Если подключен любой набор привилегий — 24 BYN.

Если подключен пакет решений, то стоимость зависит от подключенного пакета.

Белагропром-банк

Перевод доступен в интернет-банке и моб. приложении.

Перевод можно сделать только в белорусских рублях, деньги будут зачислены на счет в валюте счета получателя.

Перевод возможен почти во все страны мира, но конкретную информацию лучше уточнять непосредственно перед отправкой денег.

При переводе на карты Mastercard — 1,5% (мин 4,49 BYN), на карты Visa — 1,5% (мин 5,49 BYN).

Беларусбанк

Перевод доступен в инфокиосках, интернет-банкинге и м-банкинге.

Для перевода необходимо знать: номер карточки получателя и срок действия карточки, имя и фамилия получателя на латинице.

Срок зачисления от нескольких минут до 5 банковских дней (зависит от банка получателя).

При переводе (можно до 1000 руб. в день) деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.

2,5% от суммы.

Белгазпром-банк

Перевод возможен через моб.приложение. Нужно знать номер карты получателя и ФИО получателя на латинице.

Деньги можно переводить в любой валюте.

В сутки есть возможность отправить до 2000 BYN. Если перевод в RUB — минимальная сумма 150 RUB, в сутки — 55 000 RUB.

В USD/ EUR — минимальная сумма 3/2 USD/ EUR, в сутки — 900/800 USD/ EUR.

1,5% от суммы, мин. 5 BYN

Белинвест-банк

Переводы возможны через интернет-банкинг на сайте банка, в любой валюте.

Деньги можно отправлять в 31 страну, среди которых страны СНГ и Европы.

Через приложение — только на карты белинвестбанка, беларусбанка, белагропромбанка.

Перевод может идти от нескольких минут до 4−5 дней.

1,5% от суммы, минимум 4 BYN, 2 USD\2 EUR, 120 RUB

БПС-Сбербанк

Деньги можно переводить (в USD/EUR/RUB) на счет организации или частного лица через приложения

Сбербанк Онлайн/Мобильный банк.

Нужно знать: номер карты получателя, фамилию и имя, срок действия карты получателя.

Срок доставки — от 2 до 5 дней.

Лимиты действуют только те, которые установлены по карте.

Также в приложении можно перевести деньги и только по номеру карты. Перевод будет в бел.рублях, зачисляется в валюте счета карты получателя.

По странам ограничения нет.

Срок доставки - от нескольких минут до 5 дней.

 1000 RUB /15 USD / 15 EUR, в зависимости от валюты перевода (если делать перевод по реквезитам и в валюте). Если перевод в бел рублях - 1,5%, минимум - 2 рубля.

БСБ Банк

Перевод возможен через моб. приложение и сервис на сайте.

Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.

Страны, в которые можно переводить деньги: Россия, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан.

1,5% от суммы, минимум 4 BYN

Банк ВТБ

Можно воспользоваться сервисом мгновенных переводов P2P на сайте банка.

Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.

Страны, в которые можно переводить деньги: Россия, Украина, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Грузия.

Максимальная сумма перевода в сутки — 3000 USD

1% от суммы, минимум 4 BYN

МТБанк

Переводы возможны через интернет-банк или сайт переводов perevod.mtbank.by. Достаточно знать только номер карты получателя. Деньги списываются в бел. рублях и зачисляются на карту получателя в валюте счета.

С карт банка можно отправлять деньги в 61 страну мира. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней.

1,5% от суммы, минимум 2 USD.

Приорбанк

Перевод доступен через интернет-банкинг. Нужно знать: номер карты получателя, фамилию и имя на латинице, срок действия карты получателя.

Операция осуществляется в белорусских рублях (независимо от валюты счета).

Сроки зачисления денег нужно уточнять в банке-получателе.

Отправить перевод можно в 45 стран (в том числе страны СНГ и Европы). Ежемесячный лимит — 4500 BYN.

1,2% + 1,90 BYN

Остальные банки, которые не имеют своего сервиса для переводов, а через мобильный или интернет-банкинг эти операции недоступны, предлагают воспользоваться сторонними сервисами. С их стороны ограничений и комиссий нет, кроме Банка Решение (1,5% от суммы, мин. 2 BYN, по карте A1-banking плата не взимается).

Также перевести деньги за границу можно без использования карты, например, с помощью популярных систем переводов SWIFT или «Юнистрим». В обоих случаях для отправки не обязательно открывать счет, но придется идти в банк с наличными. Хотя в «Юнистрим» появился новый сервис Cash2Card, с помощью которого можно переводить деньги и онлайн. Например, в Paritetbank представлена такая возможность на сайте. Требуется указать сумму перевода, страну назначения и ФИО получателя. С помощью этих систем деньги идут, как правило, от 1 до 5 дней.

Кроме этого, в Беларуси доступны международные системы переводов «Золотая корона», «Контакт» и Western Union.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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