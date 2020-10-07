Козеко: чемпионку мира Романовскую увольняют за позицию по поводу ситуации в Беларуси

Чемпионку мира Александру Романовскую 16 октября увольняют из Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу якобы за прогулы.





Это сделано потому, что она высказала свою позицию по поводу ситуации в Беларуси, заявил на пресс-конференции главный тренер сборной по этому виду спорта Николай Козеко.

«Саша высказала свое мнение по поводу происходящего в стране. Смело высказала. Это, наверное, возмутило руководство, — сказал Козеко. — Ничего антиконституционного не было в ее высказывании».

По словам тренера, он и Романовская верили, что есть Конституция, что есть права, которые там гарантированы, что эти права будут соблюдены.

«Меня увольнение Романовской дико удивило, возмутило и обидело, может быть, оскорбило. Гордость нашего коллектива, которая как спортсменка, как лидер команды пользуется всеобщим уважением, к ее словам прислушиваются», — пояснил тренер.

Он сообщил, что спортсменку увольняют из РЦОП за один прогул, когда она отвезла в больницу отца, у которого случился инсульт. При этом в составе национальной сборной она остается.

Романовская отметила, что увольнение было для нее «не сильно большой неожиданностью, все к этому шло».

«После того, как у нас поменяли директора, мне кажется, что он шел к нам с определенной целью, он ее исполнил. Конечно, обидно», — добавила спортсменка.

Козеко и Романовская не готовы отзывать подписи под открытым письмом с требованием к властям, которое они подписали вместе с рядом спортсменов и работников отрасли.

«Глупо со стороны тех людей, которые такими методами пытаются уменьшить количество подписей, предполагать, что, если человек забрал свою подпись, он изменил мнение о происходящем, — заявила фристайлистка. — Очевидно, что людей намного больше, чем подписей под письмом. И их точно не станет меньше, если под письмом станет меньше подписей».

По информации Козеко, в Минспорта муссируется вопрос о приглашении специалиста на его место. «Пытки прекратились, избиения прекратились во многом из-за нашего обращения. Нас услышали. Что мы сделали не так? Пусть скажут, но никто не говорит», — сказал тренер. Он призвал дать спортсменам спокойно тренироваться.

В защиту уволенной спортсменки команда готовит общее письмо министру спорта, собираются выйти на федерацию, сообщил, отвечая на вопрос БелаПАН, Козеко. «Выйдем на наш олимпийский комитет, может быть, он вмешается в эту ситуацию. До 16 октября у нас время есть, — отметил тренер. — Мы все возмущены, понимаем, что это может произойти с каждым, и чувствовать бесправие, непонимание той работы, которую совершают спортсмены, — это очень несправедливо».

Козеко надеется найти понимание у спортивных руководителей, но считает, что сейчас все делается по принципу «после нас хоть потоп», «идет на уничтожение». Они не исключил, что после прохождения инстанций в Беларуси будет обращение в международные организации.

Созданная известными спортсменами инициатива «Свободное объединение спортсменов Беларуси» призвала 25 сентября поддержать сторонников перемен. «Людей запугивают, задерживают, репрессируют и пытают. Масштаб жестокости просто невообразим», — заявила тогда Романовская.