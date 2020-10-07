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Что будет с погодой
Источник материала: Навiны
В среду, 7 октября, погоду на территории страны будет формировать область пониженного атмосферного давления (на востоке влияние окажет малоподвижный атмосферный фронт).
Ожидается облачно с прояснениями. В восточной части пройдут дожди. Утром в отдельных районах сохранится туман.
Ветер южный, юго-восточный умеренный. Погода в регионах:
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В среду, 7 октября, погоду на территории страны будет формировать область пониженного атмосферного давления (на востоке влияние окажет малоподвижный атмосферный...
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