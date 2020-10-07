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Что будет с погодой

07.10.2020 07:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду, 7 октября, погоду на территории страны будет формировать область пониженного атмосферного давления (на востоке влияние окажет малоподвижный атмосферный фронт).

Что будет с погодой

Ожидается облачно с прояснениями. В восточной части пройдут дожди. Утром в отдельных районах сохранится туман.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Погода в регионах:

  • Брест +18..+20°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гродно +18..+20°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +14..+16°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Минск +16..+18°C (вероятность осадков 10-15%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В среду, 7 октября, погоду на территории страны будет формировать область пониженного атмосферного давления (на востоке влияние окажет малоподвижный атмосферный...
 
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