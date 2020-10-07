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Блогер из США пообещала прислать свои обнаженные фото каждому, кто проголосует за Джо Байдена

07.10.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

YouTube-блогер Тана Монжо из США опубликовала в твиттере пост с обещанием прислать откровенные фото каждому, кто проголосует за Джо Байдена во время президентских выборов, рассказывает Esquire.

На сообщение девушки откликнулось около 10 тысяч пользователей.

«Мне нравится видеть так много людей, которые хотят перемен так же сильно, как и я. Вам не нужна моя задница, чтобы знать, что правильно для Америки, так что идите голосовать!» — написала она в твиттере. 

Однако теперь у девушки могут быть проблемы с законом, отмечает Esquire. Ее призыв могут трактовать как попытку купить голоса. В США это может обернуться тюремным сроком до двух лет. Кроме того, в 16 штатах запрещено фотографировать бюллетени, так что согласно их законам девушка призывает голосующих совершить запрещенное действие.

 
 
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YouTube-блогер Тана Монжо из США опубликовала в твиттере пост с обещанием прислать откровенные фото каждому, кто проголосует за Джо Байдена
 
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