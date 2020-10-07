Политик, дипломат, патриот, который не мог найти пристанище. Жизнь Огинского, которая тянет на сюжет фильма

Источник материала: Tut.by

Политик и дипломат, патриот и революционер, советник монархов и последний министр финансов ВКЛ. Однако чаще всего люди вспоминают о нем как об авторе самого знаменитого в мире полонеза — «Прощание с родиной». В день рождения этого невероятного человека вспоминаем его биографию, которая больше похожа на увлекательный исторический роман.

С тех пор как Михаил Клеофас Огинский появился на свет, прошло ровно 255 лет! 7 октября (по новому стилю) 1765 года в одном из самых богатых и влиятельных семейств Великого княжества Литовского (разве что род Радзивиллов мог поспорить с ними) появился на свет мальчик, которого окрестили Михаилом Клеофасом.

Потомок князей Рюриковичей. Фамильный герб — Георгий Победоносец на коне и «Брама» (благодарность Великого князя литовского за военные заслуги рода). Отец — Анджей Огинский — королевский сенатор, воевода Трокский, староста Ошмянский и посол Речи Посполитой в Петербурге, Вене и Берлине. Несомненно, происхождение и высокий социальный статус родных малыша практически гарантировали ему блестящее будущее. Так оно и произошло.

Для начала ему дали великолепное образование. Приглашенный к мальчику гувернер — Жан Роле — до этого воспитывал наследника австрийского трона, эрцгерцога Леопольда. А нанятый для Михаила Клеофаса учитель музыки был не кто иной, как композитор Юзеф Козловский — будущий директор императорских театров, автор российского гимна «Гром победы, раздавайся!» и комической оперы «Жнецы, или Дожинки в Залесье Огинских» (посвященной своему ученику).

Неудивительно, что в 7 лет Михаил уже свободно играл на фортепиано, скрипке, арфе и виолончели, и даже сам начал сочинять музыку. Но не музыка была главным увлечением молодого аристократа, а политика. Ему было всего 20 лет, когда его впервые избрали в депутаты сейма от Трокского воеводства. Также в этом юном возрасте его назначили членом Финансовой Комиссии ВКЛ и ее финансовым уполномоченным в Гродно. Немногим позже Огинского производят в кавалеры ордена святого Станислава.

В августе 1789 года король жалует Михаилу Клеофасу почетное звание мечника литовского и наивысшую государственную награду — орден Белого Орла. А юноше меж тем всего 24 года! Огинский делает свои первые шаги на ниве дипломатии. С 1790 года его назначают послом Речи Посполитой в Голландии, а с 1791-го — в Великобритании. Новоявленный посол отправляется на службу в компании молодой супруги — знатной дамы Изабеллы Лясоцкой.

Но обстоятельства вскоре вынуждают его вернуться на родину. После второго раздела Речи Посполитой земли Огинского отданы России. Михаил Клеофас едет в Санкт-Петербург, чтобы решить эту проблему. Правительство Екатерины ІІ не против вернуть Огинскому его имения, только вот взамен он должен уговорить своего антироссийски настроенного дядю — Великого литовского гетмана Михаила Казимира — отказаться от должности. Михаил Клеофас соглашается. В знак благодарности его также награждают должностью Великого литовского подскарбия — фактически министра финансов ВКЛ.

Только вот громкая должность, земли и богатства не смогли усмирить душевную бурю молодого вельможи. Сделка с совестью не удалась: Михаил Клеофас не может простить имперское вмешательство в дела своей родины. Несмотря на неоднократные уговоры монарха (Станислава Августа Понятовского) одуматься, Огинский оставляет чин подскарбия, отрекается от княжеского титула и поддерживает восстание под руководством Тадеуша Костюшко 1794 года.

Памятник Огинскому

Ни один из его походов не стал победоносным, хотя эскапады его отрядов доставили немало неприятностей противнику. Отступая, Михаилу Клеофасу пришлось бежать за границу по поддельным документам. Екатерина ІІ разыскала бунтаря и передала через верного сподвижника Суворова письмо с приложенным к нему российским паспортом.

Огинскому гарантировался возврат и дальнейшая неприкосновенность всех его имений, а также полное прощение. Влиятельная фигура экс-подскарбия была крайне важна для императрицы. Огинский мог наладить порядок в разбушевавшейся стране. Но во второй раз князя купить не смогли. Он предпочел многолетнюю эмиграцию братаниям со вчерашним врагом.

Домой Михаил Клеофас вернется уже после смерти императрицы, когда на престол взойдет ее внук Александр I. Прогрессивный монарх симпатизировал личности Огинского и вернул все его имения. Супруга Огинского возвращаться вместе с мужем не стала. Даже двое сыновей не спасли пару от разрыва. Нужно сказать, что Михаил Клеофас совершенно не убивался по поводу развода, а очень быстро женился во второй раз, на итальянке Марии Нери. Один за другим родились еще четверо его детей — три дочери и сын. А неприятную ситуацию с долгами помог разрешить бездетный дядюшка Франтишек Ксаверий, который взамен на опекунство подарил племяннику поместье Залесье (оно и сейчас существует как музейный комплекс на территории современной Беларуси).

Вторая супруга

Михаил Клеофас управлял новым имением, застраивал его, заложил в нем роскошный парк. Вскоре усадьба стала культурным центром, который знать стала называть «Северными Афинами».

Благоволил к Огинскому и император, который пожаловал князю звание сенатора Российской империи (1810). Только вот вместо полной ассимиляции «северо-западных территорий» Михаил Клеофас предложил своему августейшему повелителю рассмотреть проект независимости Великого княжества Литовского. Император обдумал предложение, но все-таки не решился на его реализацию. С этого момента эти двое — император и его сенатор — глубоко разочаруются друг в друге.

Поместье в Залесье

Михаил Клеофас решает покинуть политическую арену, чтобы заниматься наукой и сочинением музыки (к этому времени полонезы Огинского звучали на всех балах, а ноты с его произведениями издавались по всей Европе и раскупались почти молниеносно).

Есть сведения, что в это время (после 1815 года) Михаил Клеофас становится активным участником заседаний масонских лож. Императорский запрет на работу масонских лож (с 1 октября 1821 года) вынуждает его уехать из страны.

Огинские во главе с Михаилом Клеофасом покинули родину летом 1882 года. Это был своевременный отъезд: всего годом позже множество близких друзей Огинского бросят за решетку. Дорога из Залесья привела князя и его родичей во Флоренцию. Знаменитый полонез «Прощание с родиной» был к тому времени уже давным-давно написан. Огинский сочинил его еще после поражения в восстании в конце 18 века. Два столетия спустя, в начале 90-х, полонез мог бы стать гимном новой независимой Беларуси (известным всему миру с первых аккордов). Но не сложилось.

Последние годы своей жизни Михаил Клеофас провел в одиночестве: жизнь развела их с супругой в разные стороны. Он умер 15 октября 1833 года во Флоренции. Сегодня его прах покоится в усыпальнице Санта Кроче среди упокоенных там же 300 величайших выдающихся деятелей политики, науки и культуры. Рядом похоронены Леонардо да Винчи, Галилео Галилей, Никколо Макиавелли, Микеланджело Буонарротти, Джоаккино Россини. Надпись на белом мраморном надгробии Огинского гласит:

«Здесь похоронен Михал Огинский, из Литовской земли, происходящий из старой аристократии, сенатор империи, досточтимый советник при всероссийском императоре, короле польском и т. д. Он был талантлив, образован, мастер в музыке, французском, немецком, итальянском языках, оратор, писатель, необычайной эрудиции, после вынужденного скитания по европейским странам, а также много сделав для Флоренции, умер в возрасте около 68 лет, похоронен в октябре года Господня 1833. Вечная ему память».