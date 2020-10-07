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«Выгрести всю валюту из обменников». Киберпартизаны обещают серьезную атаку на банки
Источник материала: Навiны
Сообщество «Кибер Партизаны» анонсировало серьезную атаку на банки, работающие в Беларуси.
Как
Они обещают, что созданный троян будет массово внедрен в банкоматы.
В этой связи киберпартизаны рекомендуют «до конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников» и «обналичить банковские карты».
Они обещают, что до 17:00 этой пятницы (9 октября) «угрозы для банковской системы нет».
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Сообщество «Кибер Партизаны» анонсировало серьезную атаку на банки, работающие в Беларуси.
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