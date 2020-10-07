«Выгрести всю валюту из обменников». Киберпартизаны обещают серьезную атаку на банки

Сообщество «Кибер Партизаны» анонсировало серьезную атаку на банки, работающие в Беларуси.





Как указано в их телеграм-канале, все последнее время «синяя команда» «трудилась над вредоносным ПО для банковских систем».

Они обещают, что созданный троян будет массово внедрен в банкоматы.

В этой связи киберпартизаны рекомендуют «до конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников» и «обналичить банковские карты».

Они обещают, что до 17:00 этой пятницы (9 октября) «угрозы для банковской системы нет».