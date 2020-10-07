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«Выгрести всю валюту из обменников». Киберпартизаны обещают серьезную атаку на банки

07.10.2020 08:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сообщество «Кибер Партизаны» анонсировало серьезную атаку на банки, работающие в Беларуси.

«Выгрести всю валюту из обменников». Киберпартизаны обещают серьезную атаку на банки

Как указано в их телеграм-канале, все последнее время «синяя команда» «трудилась над вредоносным ПО для банковских систем».

Они обещают, что созданный троян будет массово внедрен в банкоматы.

В этой связи киберпартизаны рекомендуют «до конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников» и «обналичить банковские карты».

Они обещают, что до 17:00 этой пятницы (9 октября) «угрозы для банковской системы нет».

 
 
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Сообщество «Кибер Партизаны» анонсировало серьезную атаку на банки, работающие в Беларуси.
 
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