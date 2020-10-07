Генсек ХДС: Лукашенко не является избранным президентом, фальсификаторы выборов не могут быть их победителями

В ходе своего визита в Берлин Светлана Тихановская встретилась с представителями объединенной фракции ХДС/ХСС.





По словам генерального секретаря ХДС Пауля Цимиака, передает DW, экс-кандидат в президенты является символом белорусского движения за свободу: «Она — представитель новой, демократической Беларуси».

Немецкие консерваторы однозначно встали на сторону протестующих белорусов, потребовали немедленно отпустить арестованных и привлечь к уголовной ответственности тех, кто применял насилие и фальсифицировал результаты выборов.

«Лукашенко не является избранным президентом, фальсификаторы выборов не могут быть их победителями», — категорически заявил генеральный секретарь ХДС.

В свою очередь глава парламентской группы ХСС Александер Добриндт пообещал Тихановской всяческую поддержку и содействие с тем, чтобы в Беларуси как можно скорее прошли новые — честные и свободные — выборы.

Такие выборы, убежден Добриндт, «это единственный путь умиротворить страну и достичь честного решения о создании демократического руководства».