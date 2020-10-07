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Генсек ХДС: Лукашенко не является избранным президентом, фальсификаторы выборов не могут быть их победителями
Источник материала: Навiны
В ходе своего визита в Берлин Светлана Тихановская встретилась с представителями объединенной фракции ХДС/ХСС.
По словам генерального секретаря ХДС Пауля Цимиака, передает DW, экс-кандидат в президенты является символом белорусского движения за свободу: «Она — представитель новой, демократической Беларуси».
Немецкие консерваторы однозначно встали на сторону протестующих белорусов, потребовали немедленно отпустить арестованных и привлечь к уголовной ответственности тех, кто применял насилие и фальсифицировал результаты выборов.
«Лукашенко не является избранным президентом, фальсификаторы выборов не могут быть их победителями», — категорически заявил генеральный секретарь ХДС.
В свою очередь глава парламентской группы ХСС Александер Добриндт пообещал Тихановской всяческую поддержку и содействие с тем, чтобы в Беларуси как можно скорее прошли новые — честные и свободные — выборы.
Такие выборы, убежден Добриндт, «это единственный путь умиротворить страну и достичь честного решения о создании демократического руководства».
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Генсек ХДС: Лукашенко не является избранным президентом, фальсификаторы выборов не могут быть их победителями
В ходе своего визита в Берлин Светлана Тихановская встретилась с представителями объединенной фракции ХДС/ХСС.
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