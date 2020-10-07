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Спортсмены просят остановить финансирование НОК Беларуси

07.10.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Участники Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY написали письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в связи с дискриминацией по политическим мотивам белорусских атлетов после президентских выборов в стране.

По словам авторов письма, в Беларуси спортсмены, несогласные с политикой властей, подвергаются репрессиям со стороны государственных органов, в том числе Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК) и Министерства спорта.

"Речь идет об увольнениях, отстранении от соревнований, запрете на участие в соревнованиях сборных команд", - говорится в письме.

Они привели в пример преследование по политическим мотивам 22 белорусских атлетов, а также арест знаменитой белорусской баскетболистки Елены Левченко, которая была осуждена на 15 суток ареста за участие в акции протеста в Минске. Авторы документа попросили МОК расследовать факты дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов и "приостановить финансирование членства национального комитета в МОК до нормализации ситуации".

Узнав о намерении белорусских спортсменов обратиться в МОК, редакция Deutsche Welle направили запрос в Международный олимпийский комитет.

МОК, правила которого запрещают делать политические заявления на олимпийских объектах, ответил, что не имеет "ни мандата, ни возможности изменить законы или политическую систему суверенного государства" и поэтому не будет комментировать "развитие политической ситуации в какой-либо стране". Ответ из комитета пришел еще до публикации коллективного письма белорусских спорстменов.

При этом, МОК сообщил, что связался с НОК Беларуси, чтобы "прояснить ситуацию".

"Если спортсмен будет отстранен от участия в олимпийской сборной за то, что он или она выразили свою политическую позицию, МОК, конечно, расследует такой случай", - заверили в Международном олимпийском комитете.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY написали письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в связи с...
 
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