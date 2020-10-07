Эксперт: дефицит бюджета в 2 процента ВВП несет значительные потери

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета Беларуси на 2021 год может составить около 2% от ВВП, заявил на днях в «Главном эфире» БТ министр финансов Юрий Селиверстов.





Также Минфин Беларуси не исключает роста дефицита республиканского бюджета в 2020 году до 5 млрд рублей.





Насколько критична цифра в 2% ВВП, в комментарии «Ежедневнику» рассказал руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Он назвал данную цифру значительной с учетом того, что резервы на исходе, а пополнить их неоткуда.





«Это приведет либо к инфляции, либо к росту безработицы. В любом случае уровень жизни в стране упадет прилично», – сказал эксперт.

Как пояснили в Минфине, государству придется оптимизировать расходы.

Каких сфер это коснется?

В первую очередь, по мнению Ковалкина, это всегда касается различных инвестиций в самом широком смысле этого слова.





«Под инвестициями понимаются расходы, связанные с капиталовложениями, – уточнил он. – Это могут быть расходы на строительство социальных объектов: школ, детских садов, больниц, университетов, закупка нового современного оборудования в эти учреждения».





Эксперт добавил, что государство в случае имеющегося дефицита бюджета обрезает чаще всего эти расходы.





«Что касается местных бюджетов, то там будут сокращаться скорее всего расходы, связанные с благоустройством, ЖКХ, со строительством дорог», – сказал он.

Почему произошла просадка бюджета?

Как считает эксперт, здесь сыграли свою роль несколько факторов. Первый и один из важных по существенности влияния на экономику – это российский налоговый маневр в нефтяной отраслит, и как следствие его: власти Беларуси больше не получат вывозных пошлин на нефть.





«Второй фактор – это большой госдолг, который стране сложно обслуживать. Он может быть не критическим с точки зрения госдолга к ВВП на данный момент, но он критичен с точки зрения того, что в основном сформирован в иностранной валюте», – сказал руководитель проекта «Кошт урада».





Это означает, что в ситуации инфляции нагрузка на бюджет будет возрастать. Иными словами, при обесценивании рубля нужно будет тратить больше рублей на закупку долларов, чтобы вернуть долг.





Третий фактором Владимир Ковалкин назвал события, произошедшие в стране 9-11 августа, и все, что последовало за этим. Государство подорвало доверие к себе со стороны граждан и бизнеса, считает эксперт.





«Бизнес точно в течение пяти ближайших лет будет стараться выводить капитал из страны и сокращать инвестиции, что будет означать замедление и затухание деловой активности. Соответственно, будет падать сбор налогов», – сказал он.





По словам Ковалкина, все эти фактора будут давить в течение ближайших лет на экономику и уничтожать благосостояние белорусских граждан. Сценарий, при котором уровень жизни будет падать, реалистичен, и этот тренд долгосрочен, если не изменится политическая ситуация, подчеркнул он.

Где государство могло бы сэкономить?

пишет ej.by Как объяснил Владимир Ковалкин, сама валюта ничего не значит как таковая. Она приобретает какое-то значение, когда граждане верят, что за эту бумажку можно что-то купить, и что государство выполнит свои гарантии,ej.by





«Главная валюта – это доверие в обществе. А его нет. В текущей социально-политической ситуации, в краткосрочном и среднесрочном периоде, экономических рычагов для решения этой проблемы нет. Они лежат в другой плоскости», – отметил он.





По словам эксперта, как бы министр финансов или глава Нацбанка не пытались решить экономические проблемы экономическими путями, в данном конкретном случае у них это не получится. Потому что у них нет рычагов, которые необходимы, – они находятся у политиков.





«Все, что могут сделать экономические власти, – это сделать падение более плавным, менее катастрофичным для отдельных групп граждан», – заключил Владимир Ковалкин.



