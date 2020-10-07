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Николай Козеко: «Я не рассматриваю вопрос о том, чтобы отозвать свою подпись под письмом спортсменов»

07.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал, что не собирается отзывать подпись под письмом за отставку Лукашенко и против насилия.




«Я не рассматриваю вопрос о том, чтобы отозвать свою подпись. Мое решение было обдуманное.

Почему у властей нет смелости сказать, что Сашу (чемпионку мира Александру Романовскую - Прим.) уволили за ее позицию, а не за прогул. Меня гнобят за позицию. Почему молчат? Никто не имеет права давить на человека, чтобы он говорил не то, что думает. Под пытками, может, заставят, но думаю даже под пытками не заставят», – сказал Козеко на пресс-конференции в офисе TUT.BY.
 
 
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Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал, что не собирается отзывать подпись под письмом за отставку Лукашенко и против...
 
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