Мужчина умер после падения с каталки и исправления носовой перегородки. Врача освободили от наказания

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В отношении врача, который проводил операцию, возбудили уголовное дело. Его обвиняли в «ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей при проведении плановой операции, повлекшем причинение пациенту по неосторожности черепно-мозговой травмы и смерть Фурса В.В.».





Врач Павел Елисеев пришел на процесс с вещами - статья, по которой его обвиняли, предусматривает и лишение свободы на срок до пяти лет.





Судья назначила ему наказание в виде исправительных работ на 2 года. Из его зарплаты будут удерживать 25%. Но его освободили от этого наказания за истечением срока давности. Это значит, что Елисееву нужно только оплатить 200 рублей процессуальных издержек.





- Сама мера наказания - не первое, что нас беспокоило. У нас не было плана лишать Елисеева свободы. Но его даже, насколько я понимаю, от исправительных работ освободили ввиду истечения срока давности по первой части. Осталось ничего. Просто плохая история у врача, - прокомментировала адвокат Натальи, жены умершего мужчины. - Я считаю, это несправедливо и непонятно. Так же не может и не должно быть: здоровый молодой человек приходит на лечение - и человека не становится.