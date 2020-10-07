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Простота – хуже воровства? В Кремле верят, что Беларусь стабилизируется без участия каких-либо посредников

07.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле надеются, что ситуация в Беларуси стабилизируется без участия посредников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


фото из архива

В Кремле надеются, что ситуация в Беларуси стабилизируется без участия посредников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что ситуация в Беларуси достигнет точки стабилизации без участия каких-либо посредников", - сказал Песков журналистам.

Его также попросили прокомментировать заявление экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской о том, что она бы приветствовала посредничество российского лидера в урегулировании ситуации в республике, пишет interfax.by

"Здесь вопрос в том, нуждается ли легитимное руководство Беларуси в каких-то посредниках или не нуждается. Мне неизвестно о том, что руководство Беларуси искало каких-то посредников", - сказал Песков.
 
 
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В Кремле надеются, что ситуация в Беларуси стабилизируется без участия посредников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
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