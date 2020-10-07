УЕФА перенес домашние матчи Армении и Азербайджана в Польшу и Албанию из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Матч Армения – Грузия, который изначально должен был пройти в Ереване, состоится в польском Тыхы 11 октября.





Матч Азерайджан – Кипр, который был запланирован в Баку, будет сыгран в албанском Эльбасане 13 октября.





УЕФА отмечает, что данное решение принято в связи c обострением политической обстановки в Нагорном Карабахе.