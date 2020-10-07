Минэкономики Беларуси обещает через 5 лет достичь уровня 2012 года













БелТА ). "Мы видим, что экономика может прирасти более чем на 20% за пятилетие. Мы планируем нарастить экспорт до $50 млрд в 2025 году, за пять лет привлечь более Br200 млрд инвестиций для создания современной инфраструктуры и развития производств", - сказал Червяков (цитата).





На самом деле Червяков пообещал, что за 5 лет и с помощью примерно $75 млрд. инвестиций (это полтора ВВП страны) экономика Беларуси достигнет уровня 2012 года.





Ведь именно 8 лет назад, благодаря удешевлению белорусской продукции после 3-х кратной девальвации нац валюты в 2011 году и зарождению «растворительных» схем, Беларуси удалось в 2012 году достичь уровня экспорта в $51,94 млрд.





Для такого прорыва обратно в 2012 года разработана целая программа из 10 приоритетных направлений, к работе над проектом которой власти привлекли более 120 экспертов из различных сфер.





Как странно получается: работает в режиме 24/7, за урожай бьемся, модернизацию проводим, новые производства типа запускаем, а КПД всех этих стараний режима Лукашенко выходит отрицательным.