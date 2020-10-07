ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэкономики Беларуси обещает через 5 лет достичь уровня 2012 года

07.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр экономики Беларуси Александр Червяков перед очередным заседанием правительства оптимистично заявил, что за 5 лет экономика Беларуси за пять лет может вырасти более чем на 20%.




"Мы видим, что экономика может прирасти более чем на 20% за пятилетие. Мы планируем нарастить экспорт до $50 млрд в 2025 году, за пять лет привлечь более Br200 млрд инвестиций для создания современной инфраструктуры и развития производств", - сказал Червяков (цитата БелТА).

На самом деле Червяков пообещал, что за 5 лет и с помощью примерно $75 млрд. инвестиций (это полтора ВВП страны) экономика Беларуси достигнет уровня 2012 года.

Ведь именно 8 лет назад, благодаря удешевлению белорусской продукции после 3-х кратной девальвации нацвалюты в 2011 году и зарождению «растворительных» схем, Беларуси удалось в 2012 году достичь уровня экспорта в $51,94 млрд.

Для такого прорыва обратно в 2012 года разработана целая программа из 10 приоритетных направлений, к работе над проектом которой власти привлекли более 120 экспертов из различных сфер.

Как странно получается: работает в режиме 24/7, за урожай бьемся, модернизацию проводим, новые производства типа запускаем, а КПД всех этих стараний режима Лукашенко выходит отрицательным. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр экономики Беларуси Александр Червяков перед очередным заседанием правительства оптимистично заявил, что за 5 лет экономика Беларуси за пять лет может...
 
Новости дня
Новости разные
 
Это тоже позиция! Купаловцы репетицию «Тутэйшых» не отменяли!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика