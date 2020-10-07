Разве это сложно? Защитить от вандальных надписей ЛКП автомобиля и стену гаража

Источник материала: Onliner В прошлый раз вместе в экспертами обучающего проекта TrueGarage мы обсуждали , как эффективно удалить с ЛКП надписи, оставленные краской из баллончика. На сей раз мы решили подумать, как заранее подготовиться к неприятностям. Условно, вы предполагаете, что неизвестные личности намерены оставить какие-то надписи на вашей машине или гараже. Что нужно сделать, чтобы минимизировать последствия?

Вернуться к теме заставила пара случаев, имевших место на прошлой неделе. Во вторник группа людей покрасила авто жены милиционера. Злоумышленники помимо прочего нанесли краску из баллончика хаотичными линиями на несколько элементов кузова. Позже пятерых фигурантов задержали.









В четверг вандалы нарисовали свастику на авто с надписью «Жыве Беларусь». Оставили и другие рисунки зеленым и черным цветами. Нетронутой оказалась, пожалуй, только крыша. По словам автовладельца, машину вернули в первозданный вид за пару часов, следов краски не осталось. О подозреваемых пока ничего не известно.









Защита ЛКП автомобиля

Специалисты TrueGarage решили в реальных условиях продемонстрировать методы защиты, при использовании которых владельцу не нужно будет даже обращаться в профильные центры. В качестве образца взяли Jaguar, эксплуатирующийся каждый день.





Ради эксперимента мастер упрощает задачу для краски — протирает обе передние двери от пыли и обезжиривает их. В прошлый раз мы использовали баллончик стандартной аэрозольной краски «для поверхностей из металла, дерева, пластика», продающийся в любом супермаркете. Теперь же был приобретен более дорогой продукт — под названием «Эмаль универсальная белая». Белая краска обладает сильной укрывистостью, ее по сравнению с другими тяжелее удалить.







Наносим хаотичный рисунок, специально допустив подтеки. Даем краске подсохнуть.







Пока идет процесс высыхания, нам демонстрируют способ защиты, который способен минимизировать последствия вандализма. Обыкновенной хозяйственной губкой на дверь наносят автомобильный воск (на упаковке может быть указано wax, stage 3 или protection), дают высохнуть и затем натирают полотенцем из микрофибры.











В этот момент воск попадает в микроканалы ЛКП. Они неизбежно образуются при покраске (как заводской, так и ремонтной). «В любом лаке есть растворитель. При высыхании верхняя кромка лака схватывается, потом на поверхность начинает выходить растворитель. Так и образуются эти микроканалы, — объясняют эксперты. — Полироли консервируют их. Кроме того, воск создает тонкую пленку, благодаря которой легче происходит скольжение. Условно, если вы заденете ветку дерева, на полированном кузове не останется царапин».





Вновь в ход идет тот же баллончик с краской. Рисунок схож, однако стоит обратить внимание, как краска легла на поверхность. Если в первом случае были видны подтеки, то сейчас можно заметить, как краска скатывается в капельки.







Мастер приступает к удалению краски. В случае с разукрашенным вандалами Volkswagen был использован состав «Антиграффити», но это дорого и требует профессионального подхода. Специалисты предлагают воспользоваться стандартными растворителями, продающимися в любом строймаркете. Это сольвент, уайт-спирит или в крайнем случае В-646.





Для начала беремся за «незащищенную» дверь. Краска по сравнению с предыдущим опытом более дорогая, ожидаемо приносящая больше проблем. Вначале мастер смачивает растворителем бумажную салфетку и начинает оттирать. Менять салфетки приходится часто. Последний этап — вытирание сухой салфеткой. Наименее агрессивный растворитель — сольвент — оказывается малоэффективным.







Приходится наносить В-646. Он более агрессивен, однако может оставить след — матовое пятно, заметное при определенном освещении. После применения В-646 деталь советуют отполировать.







Переходим к двери, защищенной воском. Самый слабый растворитель с легкостью снимает краску. Как можно видеть на фото, вместе с ней сходит и автомобильная полироль. Вернее всего сказать, что краска не растворяется, а скатывается и отслаивается маленькими кусочками. Адгезия (сцепляемость с наносимыми поверх слоями) с родным ЛКП не произошла. В этом и заключается суть применяемого метода.









Защита оштукатуренной стены

Представим, что у вас есть гараж, а в районе орудуют вандалы с краской — то там, то здесь начали появляться непонятные надписи. Либо вы сами успели оставить на собственном фасаде радующий глаз рисунок и не желаете, чтобы кто-то неизвестный его закрасил или — того хуже — видоизменил.





В сети мы нашли немало способов, как сохранить первозданный вид оштукатуренной стены или защитить рисунок. Специалисты решили проверить их опытным путем. Подчеркивают: ранее такие эксперименты ими не проводились, поэтому результат предсказать нереально.





Подготовленный заранее щит имитирует поверхность декоративной штукатурки, которая покрашена белой краской. На выделенные (и подписанные) участки губкой наносят: автополироль (wax), масло-воск для деревянных полов, разделительную смазку для форм и гидрофобизирующую пропитку для камня. Не забыли и про «народные» методы — натерли поверхность хозяйственным мылом, а также свечой. В верхних краях щита оставляем участки, которые не будут обработаны ни одним из средств.















В качестве «вандальной» краски мастер использует итальянский фасадный водоэмульсионный вариант для наружных работ. Наносит кисточкой — по пять мазков для каждого участка, с одинаковой степенью нажатия. После дает 15 минут на высыхание.











Момент истины. Специалисты определяют, какой из защитных слоев наилучшим образом справился с задачей. Растворитель не используют — он может повредить родной слой краски (в нашем случае — белой). Поэтому вооружаются теплой водой и простой хозяйственной губкой. Результаты — на фото.











Для нас, как и для экспертов, результат опыта оказался весьма неожиданным: кто-то делал ставку на свечу, кто-то — на масло-воск для пола, но наиболее чистую в прямом смысле слова победу одержала автополироль. Как ни странно, хозяйственное мыло — на втором месте.





Специалисты TrueGarage вновь напомнили: разрисовывая чужое имущество краской, вандалы рискуют стать фигурантами уголовного дела (например, за хулиганство предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на три года). При этом результат таких уголовно наказуемых действий можно легко устранить.

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