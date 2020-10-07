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Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

07.10.2020 08:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вдоль заросшего берега Оресы пролетел хищник. Своим мощным клювом он начертил границу между каменным городом и островом, появившимся на месте вязкого болота. Теперь там хищнику делать нечего: вокруг только пахнущий пылью асфальт, старый мост, караван велосипедов и потрескавшаяся, как солигорские терриконы, табличка с кривой детской подписью «Страна чудес». Дети не врут — когда-то здесь действительно произошло чудо: из-под земли вырос холм с богатствами, которые не снились многим белорусским городам. Едем в идеальную советскую деревню, появившуюся из ничего.

Легенда

Говорят, этому хищнику триста лет. Он был проклят за то, что не любил свои земли, и обречен вечно кружить над ними, чтобы смотреть, как все вокруг рождается и умирает.

Три сотни лет назад здесь бурлили болота, по скользким веткам ползали гады, а из кустов вырывались армии москитов.

Сто лет назад на небольших островках чернели от времени избы, из труб шел дым, а по каналам ходили редкие лодки.

Пятьдесят лет назад из болота выросла большая деревня, которая стала прообразом современных агрогородков. Это было идеальное советское село, в котором есть все, что нужно для жизни современного человека тех времен. Так началась новая история, за которой хищник все еще вынужден наблюдать.




Идеальная деревня

Нашу молодежь так давно стараются завлечь в сельскую местность, что она успела постареть в городах. «Год малой родины» длится почти три (начался в 2018-м), белорусам обещают льготы, подарки, сюрпризы и вечную молодость, но деревни продолжают умирать. Кажется, что разговоры об этом длятся уже двадцать шесть лет, но на самом деле началось все гораздо раньше: термин «агрогородок» звучал еще в начале 1950-х.

Тогда в большинстве белорусских деревень проживало меньше 100 жителей, а к одному колхозу могло относиться по десять и даже двадцать населенных пунктов. Это влекло за собой ряд проблем: мелкие фермерские хозяйства не позволяли добиться низкой себестоимости товаров, а привести такие деревушки в порядок было практически невозможно. В связи с этим партийное руководство решило менять концепцию и активнее заниматься сельской архитектурой.

Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

В середине 1960-х для этой задачи был привлечен архитектор Георгий Заборский, которого вы можете знать по зданию Суворовского училища, аэровокзала Минск-1 и обелиска на площади Победы в Минске. Вместе с рядом ведущих специалистов Заборский должен был спроектировать новую советскую деревню: удобную для жизни, художественно выразительную и экономически продуктивную. В числе таких был и поселок Сорочи, на въезде в который мы сейчас находимся.

Островки

Былі тут калісьці

Багнішчы-балоты,

Ў дрыгве прэла лісьце,

Асокі, чароты...

Так Янка Купала писал о жизни этих краев. В районе Любани в то время были лишь болота и небольшие возвышенности, на которых разворачивались микродеревеньки. Чтобы местных жителей не пришлось расселять, островки решили оставить на месте, а новый агрогородок построить с нуля.

В 1966 году на Оресе была построена плотина для орошения 650 гектаров и увлажнения приблизительно 43 гектаров сельхозугодий. Благодаря этому у нас появилось знаменитое Любанское водохранилище, а на мелиорированных землях началось строительство села Сорочи.

Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

Работу над этим проектом какое-то время вела дочь Заборского — Елена, однако закончить ее женщина не смогла: вместе с супругом она погибла в автокатастрофе. Георгий Владимирович посчитал своим долгом продолжить дело дочери и довел проект до ума.

Свой бассейн и ресторан

Сегодня Сорочи больше похожи на небольшой городок или даже на райцентр, чем на белорусскую деревню. На въезде гостей встречает огромный памятник Победы и внушительный дом культуры с национальным орнаментом в оформлении. Для автомобилей организовано круговое движение.

Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

В доме культуры работает бассейн, чем может похвастаться не каждый белорусский город. А рядом плавают рыбки в искусственном пруду.





Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте
Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

Из-за сложностей с рельефом Заборский предложил увеличить этажность построек: так в деревне появились двух-, трех- и даже четырехэтажные дома. У зодчего был свой взгляд на сельскую архитектуру. Георгий Владимирович считал, что село не может быть уменьшенной копией городской застройки, а потому пытался разработать уникальную концепцию.

Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

С возникновением населенных пунктов такого рода там появлялись и представители новых специальностей: работники культуры, преподаватели, инженеры. У некоторых из них не было опыта деревенской жизни, а потому Заборский считал своим долгом создать комфортные условия и для приезжих. Так здесь появились симпатичные многоквартирные домики (вид которых, однако, со временем крепко пострадал от разномастного подхода к ремонту).




Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте
Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте




Местами коммунальщики стараются вернуть постройкам приличный вид. В некоторых домах, например, недавно поставили окна с одинаковыми рамами.

Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

Местные тоже стараются и высаживают клумбы.

Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

А во дворах растят пышные огороды и даже держат живность. «Появление вычислительной машины в колхозе не отменяет наличие фермы, но это уже должна быть иная ферма», — цитируют зодчего авторы книги «Имя на площади Победы».

Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

В Сорочах есть ресторан с панорамным остеклением.

Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

А еще — нетиповые сад и школа. Ухоженность школьного двора заслуживает премии.

Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

Порой сложные жилые дома соседствуют с новостроями. Из концепции они, конечно, выбиваются, но без них никуда.

Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

Не так давно в Сорочи пришел «Евроопт» — теперь местным не нужно ездить за продуктами в Любань. Хотя до города отсюда можно дойти пешком и даже доехать на «Яндекс.Такси».

Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

Люди с фотоаппаратами у местных вызывают удивление: туристы здесь бывают нечасто. Хотя о том, что здесь экспериментальный агрогородок, тут знают все. И ценят это.

— У нас очень классный поселок. Где вы еще такой видели? Даже в Любани не так хорошо, как у нас, — говорит нам женщина, выходящая из ворот дома культуры. — Конечно, где-то у коммунальщиков денег нет, где-то не чинят что-то, но в целом у нас все довольны.

Могут позавидовать даже города. Репортаж из идеальной советской деревни, появившейся на болоте

А вот с работой дела обстоят так же сложно, как и в других миниатюрных населенных пунктах. Любань богатыми производствами не славится, а больше поблизости ничего и нет.

— У нас многие в Солигорск ездят. Туда где-то час добираться или чуть меньше. Там деньги есть. А у нас для мужчин ничего особо и не найти. Молодежь обычно в Минск уезжает, но, вы знаете, сейчас очень многие возвращаются, — рассказывает Тамара, молодая мама с коляской. — В Минске на квартиру тяжело накопить, а у нас можно и за $10 000 купить. Куда проще! Вот народ денег соберет, покатается, а потом здесь уже семью заводит.

Вы же посмотрите, как у нас тихо, как аккуратно, как красиво. Вот окна заменят, капремонт проведут — и живи себе, детей расти.

Кроме Сорочей, в БССР было еще три показательных села, которые любили ставить в пример: это Мышковичи Кировского района, Вертелишки Гродненского и Малеч Березовского. В свое время на их создание не пожалели ни сил, ни денег. Казалось, что эксперимент закончился удачно: причастные к созданию этих сел даже получили важные государственные премии. Однако дальше дело не пошло, и агрогородков такого масштаба в Беларуси больше не строили. Да и об этих вспоминают нечасто.

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Теги: Минск
 
 
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Вдоль заросшего берега Оресы пролетел хищник. Своим мощным клювом он начертил границу между каменным городом и островом, появившимся на месте вязкого болота....
 
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