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Читательница Onliner Анна Шамко: была горожанкой, стала деревенской — убираю навоз, дою коз и иду делать переводы

07.10.2020 08:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня мы расскажем вам историю про современных и продвинутых молодых людей, которые не ноют, а делают. Мало того что они самостоятельно преодолевают возникающие трудности, не рассчитывая на стороннюю поддержку, им удается понемногу менять окружающее пространство, в котором они поселились, в лучшую сторону. Оказывается, для того, чтобы стать счастливым, требуется не кредит, машина, квартира и богатые родители, а образование, позволяющее быть свободным в принятии важных жизненных решений.

Вот лишь некоторые цитаты из этого видеомонолога

  • Я из Одессы, приехала сюда, когда вышла замуж. Это было 12 лет назад. Мы встретились с мужем в Польше, потом поженились, сели в очень маленькую машину (в нее поместились также все мои вещи) и отправились в Минск.
  • Мой муж — программист 1С. Он автоматизирует производства, можно сказать — программирует заводы.
  • Я очень люблю Минск, мне нравится картинка города, сами минчане. Мне также нравится Гродно. Но когда встал вопрос, где же мы в городе будем жить, ответ на него не появлялся. Какое-то время мы снимали квартиру, потом случился кризис, доллар пополз вверх, зарплата упала, мы переехали к родителям мужа.
  • Пришло понимание, что мы не особо можем себе позволить купить квартиру в столице. И мы стали смотреть в сторону деревни, потому как однокомнатные квартиры тогда стоили от $40 тыс., до $20 тыс. можно было купить себе деревенский дом. У нас были кое-какие сбережения, часть отложили и купили дом.
  • И вот мы живем в деревне, я работаю удаленно уже много лет. Я — нотариальный переводчик и могу полноценно работать, приезжая в город лишь несколько раз в месяц. Муж сейчас работает частично удаленно: два дня в неделю он ездит в офис, остальное время проводит дома.
  • Когда мы приехали в деревню, к нам сразу подошли знакомиться новые соседи. Среди них — тетя Люда, она сейчас наш хороший друг. Тетя Люда сказала: «Ни в коем случае сюда не приезжайте». Она отговаривала нас всеми силами, потому что понимала, что такое деревня и как городским людям здесь живется.
  • Я ощущаю себя хозяйкой. Наверное, когда мы завели животных, я поняла, что стала совсем взрослой. В какой-то момент у нас было стадо из 28 свиней, коза, две лошади, корова.
  • Конечно, мой обычный режим дня сильно изменился. Приходится рано вставать, чтобы покормить животных. Вечером надо всегда держать в голове, что тебе также надо всех покормить, закрыть на ночь. Когда планируешь путешествие, сразу думаешь, что лошадей надо будет отдать в конюшню и каких соседей попросишь присмотреть за остальными животными.
  • Но все это — приятная рутина. Она привносит в жизнь понятность и размеренность. Что бы ни случилось, ты знаешь, что должен вечером вернуться домой, покормить животных, подоить коз, решить, что делать с молоком. Все это расслабляет.
  • Мы стали больше заниматься спортом, чаще выезжать куда-то, у нас рядом есть наша любимая река Ислочь, мы даже написали в честь нее гимн, который поем каждый раз, когда сходим на реку на байдарках. Обобщая, могу сказать, что мы стали активнее физически и спокойнее в голове.
  • Мы не отказались ни от чего, что нам было важно в городе. Мы можем пойти в кафе так же, как это было и раньше, возможно, не получается это делать так же часто. Мы почти не пьем алкоголь, так что у нас нет проблем, что мы не можем поехать и напиться в баре.
  • Была небольшая проблема с медициной, в результате сейчас все мы закреплены в минских поликлиниках. Если ты не болеешь серьезно, деревенская амбулатория вполне может обеспечить тебя всем необходимым, например, хорошим терапевтом. Но чуть только начинаются проблемы более высокого уровня, приходится искать специалистов.
  • Я не думаю, что уровень образования здесь капитально отличается от городского. У нас 30 детей в классе, мне очень нравится наш классный руководитель. Дети пока не перешли в старшую школу, и я не могу сказать, что произойдет дальше, но пока меня все устраивает.
  • Частный дом съедает много ресурсов, но нужно уметь расставлять приоритеты. У нас в планах — сделать красивый ремонт, все благоустроить. Но если возникает возможность куда-нибудь поехать, мы собираемся и едем.
  • Я по жизни минималист и в последнее время покупаю одежду себе и детям исключительно в секонд-хенде. Многие мои знакомые считают, что дети очень денежнозатратны, я всегда говорю, что дети это очень-очень дешевое, практически бесплатное удовольствие. Особенно в Беларуси.
  • Можно бесконечно вкладывать деньги в дом, но я не вижу в этом смысла, если ты не живешь как хочешь.
  • Всегда надо помнить, что коммунальные службы тебе не помогут. Если у тебя что-то сломалось, а муж уехал в командировку на неделю, приходится решать проблему самостоятельно — звонить мастерам, родственникам и просить помочь. Мне повезло, что у мужа нет страха разобрать что-то и собрать назад. Все, что ломаю я и дети, он может отремонтировать. Наверное, человеку, который не обладает такими навыками (или таким мужем), здесь было бы гораздо труднее.
  • У нас в доме было две печи. Одна красивая старая русская печка, вторая — небольшая, для отопления. Мне было важнее пространство в доме. Муж сомневался. На 7—8-м месяце беременности я просто взяла в руки лом и начала разбирать одну из этих печек. Так решилась их судьба. Сейчас мы об этом ни капли не жалеем.
  • У нас настолько городской дом, что не у каждого горожанина от настолько городской. Мы любим самую различную кухонную технику: кухонный комбайн, хлебопечка, посудомойка, кофемашина и т. д. Есть большая ванна с джакузи. Пыль убирает робот-пылесос.
  • В частном доме много незаметных с первого взгляда преимуществ. Например, ты можешь позволить детям кричать и шуметь, когда они хотят, выйти на улицу и бегать сколько им нужно, не особо за них при этом переживать.
  • У нас очень грязные дороги вдоль полей. Иногда мы с семьей, друзьями, выходя на прогулку, берем с собой мешок для мусора и возвращаемся обратно с тремя. Соседи смотрят на нас как на сумасшедших. Мне приходится выставлять таблички с просьбами вывозить мусор в положенное место, объяснять, что благодаря тому, что в мусоре остаются личные бумаги, просто вычислить владельца. Это работает.
  • По поводу вторжения в личное пространство. Поначалу это ощущается, но постепенно привыкаешь. Возможно, сейчас уже и я вторгаюсь в чье-то личное пространство — в деревне все на виду. На самом деле это очень круто, я не представляю, как в городе я могла бы, например, оставлять детей соседям, если мне надо уехать на вечер. Здесь у меня полдеревни няней.
  • Айтишнику ничего не мешает уехать за город, провести себе хороший интернет, работать удаленно и пытаться сделать что-то с местным сообществом, инфраструктурой. Мы буквально два дня назад проезжали на велосипедах по агрогородку, где стоит школа, сельсовет, дом культуры, и видели, что там достаточно много людей гуляет поздно вечером. Задумались: почему бы не поставить небольшой фуд-трак, печь пиццу, включить музыку?
  • Мне нравится утром сделать себе чашечку кофе в кофемашине, сесть за свой компьютер за свои переводы, смотря на сельскую местность в окно. Разумеется, после того, как я убрала навоз, закинула лошадям сено, подоила коз. Такая жизнь по мне.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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