Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Сестры Груздевы: нам угрожали, что приедут и сделают с нами ужасные вещи

До участия в митингах звонков с угрозами не было, были в основном комментарии "троллей" в соцсетях, рассказывают сестры Груздевы. Звонить начали перед митингом 6 августа, как раз в тот момент, когда артистки подходили к сцене.

"Нам начали звонить люди и говорить, что они нас убьют, что мы придурошные, обзывать нас последними словами, что снайперы стоят, было очень жутко", ― рассказывают певицы.

После митинга звонки продолжались и днем и ночью ― и в 3 часа ночи, и в 5 утра, добавляют собеседницы. "Предлагали психологическую помощь, спрашивали, в своем ли мы уме, начались ужасные оскорбления, звучали угрозы, что к нам приедут и сделают с нами какие-то ужасные вещи", рассказывают Груздевы.

Звонили из разных стран ― Америка, Россия, Казахстан, Польша, Франция, Украина, были и неизвестные коды. Валя и Саша говорят, что сначала пытались общаться в ответ, "как-то на путь истинный наставить, но потом поняли, что бесполезно, и сейчас телефон у нас практически всегда находится в беззвучном положении".

"Не хочу сильно себя хвалить, но у нас просто такие сильные русские характеры выстояли в этом. Мы понимали, что если мы закроем комментарии или будем что-то удалять, то покажемся слабыми, и вот эта постоянная поддержка друг друга 24 часа в сутки ― она как-то нам помогает", ― рассказывают сестры.

Кроме того, если раньше отвечать хейтерам в соцсетях приходилось самим, то сейчас помогают люди, "которые за нашего президента, за нашу власть, которые не боятся, и начинают нас отстаивать прямо, яростно, красиво, что те прямо сдуваются", рассказывают артистки. Сами они на оскорбления реагируют уже не так остро, наверное, "какой-то панцирь вырос". Хотя и убеждены, что вражда в обществе сеется искусственным способом.

"Моя позиция однозначная ― пар можно накопить искусственным способом. Я прекрасно знаю, что за год-два до этих событий на сотрудников БТ шел огромный прессинг, когда ломились в двери, запугивали, чуть ли не портили имущество. Когда разные telegram-каналы за год создавали разные форумы у себя на страницах и открыто гнобили действующую власть. И если какой-то человек пытался противостоять, на него весь ужас начинал литься", ― рассказывает Валентина.

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