Очереди уменьшились: более 580 фур стоят на границе Беларуси со странами ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Более 580 грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди большегрузов на границе с соседними странами наблюдаются третью неделю. Они то становятся меньше, то снова увеличиваются. Во вторник выезда в Литву, Латвию и Польшу ожидали более тысячи фур. Во вторник ситуация улучшилась: по данным Госпогранкомитета на 8:00, в пунктах пропуска продолжают стоять более 580 грузовых авто.

Больше всего машин скопилось на белорусско-литовской границе. Там в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся более 180 грузовиков, в "Бенякони" - более 170. Немного лучше ситуация в "Привалке", где стоят всего 90 фур.

На границе Беларуси с Латвией по 60 большегрузов скопилось в пунктах пропуска "Урбаны" и "Григоровщина".

На белорусско-польской границе небольшие затруднения наблюдаются только в одном пункте пропуска - в "Берестовице. В данный момент стоят в очереди на выезд около 20 грузовых авто.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте .

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