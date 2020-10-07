Без галстука. Неформальные фото Владимира Путина разных лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

Внимание к главе России чаще приковано во время официальных мероприятий, однако взглянуть на президента в неформальной обстановке не менее интересно: он любит активный отдых и интересно проводит свободное время.

Помимо того, что лидер России – мастер спорта по дзюдо и самбо, он катается на горных лыжах, уверенно сидит в седле, играет в хоккей, нередко выезжает на рыбалку или подводную охоту и часто бывает на природе.

31 декабря 1999 года Владимир Путин был назначен и.о. президента Российской Федерации. Официально вступил в должность 20 лет назад, 7 мая 2000 года – досрочные выборы прошли 26 марта, он одержал победу уже в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с 4 до 6 лет. После вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации получил право участвовать в новых президентских выборах в марте 2024 года.

Читайте также: