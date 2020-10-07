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Колесникова: Если вы смотрите это видео, значит меня арестовали
07.10.2020 09:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Опубликовано видеообращение члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которое было записано до ее ареста.
«Если вы смотрите это видео, значит меня арестовали», – говорит Мария Колесникова.
Колесникова обращает внимание, что перемены к лучшему уже наступили, просто нужно еще немного времени и усилий для того, чтобы уже «давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции».
Она подчеркнула, что власть сегодня нарушает каждую норму избирательного права, отказывает в праве на суд и стала полицейским государством.
Мария Колесникова обращает внимание, что в штабе также не забыли о референдуме.
«Будет зарегистрирована инициативная группа с постановкой на общее республиканское обсуждение вопроса о возврате к Конституции 1994 года. Это необходимо для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый парламент – Верховный совет», – заявила Колесникова.
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Опубликовано видеообращение члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которое было записано до ее ареста.
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