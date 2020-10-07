Колесникова: Если вы смотрите это видео, значит меня арестовали

Источник материала: Ежедневник

Опубликовано видеообращение члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которое было записано до ее ареста.

«Если вы смотрите это видео, значит меня арестовали», – говорит Мария Колесникова.

Колесникова обращает внимание, что перемены к лучшему уже наступили, просто нужно еще немного времени и усилий для того, чтобы уже «давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции».

Она подчеркнула, что власть сегодня нарушает каждую норму избирательного права, отказывает в праве на суд и стала полицейским государством.

Мария Колесникова обращает внимание, что в штабе также не забыли о референдуме.

«Будет зарегистрирована инициативная группа с постановкой на общее республиканское обсуждение вопроса о возврате к Конституции 1994 года. Это необходимо для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый парламент – Верховный совет», – заявила Колесникова.