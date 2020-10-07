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Mercedes готовит новые электромобили. Среди них и электрическая версия G-класса

07.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Mercedes анонсировала выход по меньшей мере шести моделей электромобилей, рыночный дебют которых ожидается в ближайшее время.


В настоящее время немцы завершают программу ездовой доводки флагманского электрокара EQ-семейства — это роскошный EQS, который будет представлен в следующем году. С этой машиной дебютирует и новая электрическая платформа EVA, на которой будут созданы еще две модели — седан бизнес-класса EQE и кроссовер EQS SUV. Он появится на свет в 2022 году, а компанию ему составит EQE SUV. Подробностей о технике машин пока нет, но, как и EQS, грядущие новинки предложат с различными вариантами тяговых батарей. К настоящему моменту известно, что топовый вариант EQS сможет проезжать на одной зарядке до 700 км.


Также Mercedes готовит к дебюту два компактных электрических кроссовера на базе уже существующих моделей — это EQA и EQB, соответственно переведенные на электротягу версии GLA и GLB. Производство EQA начнется уже до конца текущего года, а EQB подоспеет уже в 2021 году.


Наконец, программа электрификации Mercedes включает «озеленение» моделей дочерних суббрендов Maybach и AMG, а также внедорожника G-класса (точные сроки рыночного дебюта пока неизвестны). А к 2025 году немцы собираются разработать еще одну электрическую платформу с обозначением MMA, на которой будут базироваться компактные и среднегабаритные «электрички».

 
 
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Компания Mercedes анонсировала выход по меньшей мере шести моделей электромобилей, рыночный дебют которых ожидается в ближайшее время.
 
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