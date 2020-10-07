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Помощь порталу - это реклама. Фиксируем прайс при предоплате
Источник материала: Tut.by
TUT.BY продолжает работу в качестве интернет-ресурса: на работе и посещаемости сайта, на оказании рекламных услуг качественно и в срок лишение сайта статуса СМИ не сказалось.
Мы получили много вопросов о том, как сейчас можно помочь TUT.BY. Поддержать нас можно, как и прежде, размещением рекламы на портале. Для того, чтобы это было максимально выгодно для бизнеса, мы подготовили специальное акционное предложение, в котором предоплата фиксирует прайс на полгода.
Условия предложения:
А если будут выполнены условия по суммам, то дополнительно можно получить рекламные позиции:
Белорусский портал TUT.BY гарантирует выполнение всех обязательств перед клиентами. В непредвиденных случаях по выбору клиентов будут рассматриваться все предлагаемые ГК Республики Беларусь возможности: перенос сроков рекламных кампаний, предоставление размещения на альтернативных площадках или возврат денег.
По возникающим вопросам обращайтесь, пожалуйста, к вашим персональным менеджерам или по тел. +375 17 336−91−01. А также пишите на электронный адрес ads@tutby.com.
Дополнительные скидки не предоставляются, за исключением скидки выходного дня и последовательной скидки 10% для рекламных агентств. В случае отзыва остатка предоплаты, для отгруженного размещения пересчитывается величина объемной скидки. Позиции, предусмотренные дополнительно, замене не подлежат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY продолжает работу в качестве интернет-ресурса: на работе и посещаемости сайта, на оказании рекламных услуг качественно и в срок лишение сайта статуса СМИ не...
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