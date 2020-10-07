Помощь порталу - это реклама. Фиксируем прайс при предоплате

Источник материала: Tut.by

TUT.BY продолжает работу в качестве интернет-ресурса: на работе и посещаемости сайта, на оказании рекламных услуг качественно и в срок лишение сайта статуса СМИ не сказалось.

Мы получили много вопросов о том, как сейчас можно помочь TUT.BY. Поддержать нас можно, как и прежде, размещением рекламы на портале. Для того, чтобы это было максимально выгодно для бизнеса, мы подготовили специальное акционное предложение, в котором предоплата фиксирует прайс на полгода.

Условия предложения:

Для участия в акции необходимо перечислить предоплату до 31 октября 2020 года;

Цена на рекламные позиции будет зафиксирована на день зачисления средств, а клиент получит объемную скидку от величины предоплаты;

Воспользоваться рекламным размещением на сумму предоплаты можно до 30 апреля 2021 года.

А если будут выполнены условия по суммам, то дополнительно можно получить рекламные позиции:

— для предоплаты от 3000 до 9999 BYN — 200 тысяч показов десктопного баннера 100%*250 со скидкой 99,9%; — для предоплаты от 10000 до 19999 BYN — одна Новость компании (с маленькой картинкой) со скидкой 99,9%; — для предоплаты от 20000 BYN и более — одна Новость компании № 1 (с большой картинкой) со скидкой 99,9% и одна Новость компании (с маленькой картинкой) со скидкой 99,9%. Дополнительный объем размещения предоставляется после отгрузки рекламы на всю сумму предоплаты и не позднее 31 мая 2021 года.

Белорусский портал TUT.BY гарантирует выполнение всех обязательств перед клиентами. В непредвиденных случаях по выбору клиентов будут рассматриваться все предлагаемые ГК Республики Беларусь возможности: перенос сроков рекламных кампаний, предоставление размещения на альтернативных площадках или возврат денег.

По возникающим вопросам обращайтесь, пожалуйста, к вашим персональным менеджерам или по тел. +375 17 336−91−01. А также пишите на электронный адрес ads@tutby.com.

Дополнительные скидки не предоставляются, за исключением скидки выходного дня и последовательной скидки 10% для рекламных агентств. В случае отзыва остатка предоплаты, для отгруженного размещения пересчитывается величина объемной скидки. Позиции, предусмотренные дополнительно, замене не подлежат.