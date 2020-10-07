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Правозащитники: в Беларуси уже открыто более 300 уголовных дел против участников выборов и протестов

07.10.2020 09:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации правозащитного центра «Весна» (лишен властями регистрации), с начала кампании по выборам президента (почти за пять месяцев) возбуждено более 300 уголовных дел в отношении участников гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста после основного дня голосования.

Правозащитники: в Беларуси уже открыто более 300 уголовных дел против участников выборов и протестов

Как сообщает сайт spring96.org, самые распространенные статьи УК, по которым открыты производства, это:

— 293 (массовые беспорядки) — правозащитникам известны фамилии минимум 111 фигурантов дел по этой статье;

— 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) — дела массово открывались в отношении активистов в мае и июле («дело Тихановского», либо «гродненское дело», «дело 14 июля»);

— 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок);

— 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);

— 243 (уклонение от уплаты налогов) — по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Правозащитникам также известно о возбуждении дел за клевету (ст. 188 УК), хулиганство (ст. 339 УК) и по другим статьям Уголовного кодекса.

Правозащитники продолжает собирать сведения о людях, чьё уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее.

«По состоянию на 6 октября собрано больше 270 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 74 человека из этого списка уже признаны политическими заключенными. Список будет обновляться и дополняться», — говорится в сообщении.

 
 
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По информации правозащитного центра «Весна» (лишен властями регистрации), с начала кампании по выборам президента (почти за пять месяцев) возбуждено более 300...
 
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