ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Литва должна выслать белорусских дипломатов, которые здесь часто занимаются шпионажем»

07.10.2020 09:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По словам старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, на данный момент нет повода пугаться требований Беларуси [о сокращении штата литовский дипломатов в Минске].

«Литва должна выслать белорусских дипломатов, которые здесь часто занимаются шпионажем»

«Да, если количество дипломатов уменьшится, наши возможности действовать там тоже уменьшатся, но ответные меры тоже возможны, — приводит DELFI слова эксперта. — Я не советую предпринимать их сейчас, пока литовские дипломаты там работают, но если им придется уехать, Литва должна ответить тем же и выслать из Литвы белорусских дипломатов, которые здесь часто занимаются шпионажем».

Аналитик также подчеркнул, что официальный Вильнюс должен советоваться со своими партнерами (не обязательно с Брюсселем, где по вопросу Беларуси не всегда легко договориться».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, на данный момент нет повода пугаться требований Беларуси [о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Калинкина: Александр-разрушитель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика