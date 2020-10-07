«Литва должна выслать белорусских дипломатов, которые здесь часто занимаются шпионажем»

По словам старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, на данный момент нет повода пугаться требований Беларуси [о сокращении штата литовский дипломатов в Минске].





«Да, если количество дипломатов уменьшится, наши возможности действовать там тоже уменьшатся, но ответные меры тоже возможны, — приводит DELFI слова эксперта. — Я не советую предпринимать их сейчас, пока литовские дипломаты там работают, но если им придется уехать, Литва должна ответить тем же и выслать из Литвы белорусских дипломатов, которые здесь часто занимаются шпионажем».

Аналитик также подчеркнул, что официальный Вильнюс должен советоваться со своими партнерами (не обязательно с Брюсселем, где по вопросу Беларуси не всегда легко договориться».