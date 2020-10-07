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«Литва должна выслать белорусских дипломатов, которые здесь часто занимаются шпионажем»
Источник материала: Навiны
По словам старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, на данный момент нет повода пугаться требований Беларуси [о сокращении штата литовский дипломатов в Минске].
«Да, если количество дипломатов уменьшится, наши возможности действовать там тоже уменьшатся, но ответные меры тоже возможны, — приводит
Аналитик также подчеркнул, что официальный Вильнюс должен советоваться со своими партнерами (не обязательно с Брюсселем, где по вопросу Беларуси не всегда легко договориться».
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По словам старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, на данный момент нет повода пугаться требований Беларуси [о...
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