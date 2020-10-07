Источник материала: АФН

Золотовалютные резервы Беларуси в сентябре 2020 года снизились на $136,4 млн. или на 1,8% и на 1 октября 2020 года, по предварительным данным, составили $7321,4 млн.

Как сообщалось, в августе ЗВР Беларуси усохли сразу на $1399,6 млн. или на 15,8%.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму $299,7 млн., а также снижением стоимости монетарного золота», - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка РБ.

Регулятор утверждает, что сохранить уровень ЗВР в сентябре удалось благодаря покупке Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, а также поступлению иностранной валюты в бюджет.

Следует отметить, что устроенный Нацбанком дефицит белорусских рублей, из-за чего взлетели процентные ставки, принес очевидный результат. По данным Нацбанка, в сентябре предприятия и банки были вынуждены активно продавать валюту при одновременном падении спроса на этот актив со стороны физических лиц. Чистая продажа валюты предприятиями в сентябре составила порядка $49 млн., банками – $234 млн.

Собственно, это и удержало ЗВР на приемлемом уровне. Отсюда и заявления правительства о наступившей стабилизации на финансовом рынке. Но, как звучит одна известная пословица, «рано пташечка запела, смотри, чтобы кошечка не съела».