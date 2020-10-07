Кибер-партизаны анонсировали на конец недели атаку на госбанки Беларуси

Источник материала: АФН

Кибер-партизаны предупредили население Беларуси готовящейся хакерской атаке на белорусские банки, предложив вкладчикам до конца рабочей недели скупить всю валюту в обменниках и вывести все депозиты из госбанков.

«Все это время [команда хакеров] трудилась над вредоносным ПО для банковских систем, как Вы уже догадались, это троян, который рассчитан на массовое внедрение в банкоматы», - сообщают Кибер-партизаны в своем телеграм-канале (https://t.me/cyberpartisan/148).

«Рекомендации: До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников. Обналичить банковские карты. Отозвать депозиты со счетов государственных банков. Незамедлительно. До 17:00 этой пятницы со стороны кибер партизан угрозы для банковской системы нет», - сказано в сообщении.