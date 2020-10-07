ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кибер-партизаны анонсировали на конец недели атаку на госбанки Беларуси

07.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Кибер-партизаны предупредили население Беларуси готовящейся хакерской атаке на белорусские банки, предложив вкладчикам до конца рабочей недели скупить всю валюту в обменниках и вывести все депозиты из госбанков.

«Все это время [команда хакеров] трудилась над вредоносным ПО для банковских систем, как Вы уже догадались, это троян, который рассчитан на массовое внедрение в банкоматы», - сообщают Кибер-партизаны в своем телеграм-канале (https://t.me/cyberpartisan/148).

«Рекомендации: До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников. Обналичить банковские карты. Отозвать депозиты со счетов государственных банков. Незамедлительно. До 17:00 этой пятницы со стороны кибер партизан угрозы для банковской системы нет», - сказано в сообщении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кибер-партизаны предупредили население Беларуси готовящейся хакерской атаке на белорусские банки, предложив вкладчикам до конца рабочей недели скупить всю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помощь порталу - это реклама. Фиксируем прайс при предоплате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика