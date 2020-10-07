Минобороны Армении сообщило о новом обстреле столицы Нагорного Карабаха

Источник материала: АФН

Столица Нагорного Карабаха Степанакерт и другие населенные пункты непризнанной республики вновь подверглись обстрелу.

Об этом заявил в своем Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, в ночь на 7 октября ВС Азербайджана «попытались закрепиться на юго-восточном направлении», не дойдя до города Джабраил, но их атака была отражена.

«В результате прицельного огня армянских подразделений в юго-восточном направлении была поражена крупная база хранилища горючего и боеприпасов азербайджанских ВС», — заявила она.

Ованнисян также обвинил Баку в «явных провокациях» в зонах, приграничных с Ираном. По его словам, азербайджанские части собираются большими группами на южном участке карабахского конфликта непосредственно вдоль иранской границы, пытаясь продвинуться вперед. «Этой тактикой азербайджанская сторона пытается спровоцировать арцахскую сторону на открытие огня или нанесение удара вдоль границы, в направлении Ирана», — утверждает представитель Минобороны Армении.