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ДФР провел обыски у машрутчиков
Источник материала: Партизан
Органами финансовых расследований Комитета госконтроля выявлена и пресечена противоправная деятельность минского общества с ограниченной ответственностью, которое оказывало услуги онлайн-заказа маршрутных такси. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц общества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.
Как сообщили
Компании-перевозчики оплачивали услуги онлайн-сервиса в основном наличными деньгами (отдавали определенный процент от стоимости проезда одного пассажира). Однако в бухгалтерском учете общества полученная выручка в полном объеме не отражалась.
Согласно сообщению, только за 2019 год обществом не учтено свыше 2 млн рублей, с которых не уплачено более 100 тыс. руб. налогов. "При этом первичные результаты расследования уголовного дела уже позволяют вести речь о десятках миллионов рублей сокрытой выручки и миллионах рублей неуплаченных налогов", -- уверяют в ДФР. - Водители маршруток выдавали кассовые чеки пассажирам только в случае их обращения. При этом, несмотря на практически полную загрузку микроавтобусов, в списках пассажиров внутриреспубликанской автомобильной перевозки указывалось их минимальное количество, оформлялись и недостоверные заказ-наряды".
По месту жительства подозреваемых и в офисных помещениях фирмы в Минской области, Гродно и Могилеве проведены обыски, наложен арест на имущество. В отношении трех лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сообщается, что перевозчик, который попал в поле зрения ДФР, занимает "доминирующее положение на отдельных направлениях пассажирских перевозок".
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Органами финансовых расследований Комитета госконтроля выявлена и пресечена противоправная деятельность минского общества с ограниченной ответственностью,...
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