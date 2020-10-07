От благодарного Минспорта: Николаю Козеко ответили и оценили его вклад

Я получил ответ от министра. Самое главное: в письме сказано, что к моей профессиональной деятельности претензий никаких нет.





Претензии есть к моему административному правонарушению, которое имело место год назад. При этом, когда мне назначали президентскую стипендию, министр уже знал о моем административном правонарушении. Но когда надо, тогда об этом снова вспомнили.





То есть, получается, стипендии вас лишили?

Да, но я буду обжаловать это решение.





Соответственно, вас также обязывают вернуть средства, выплаченные в период с 13.07.2019 по 02.06.2020?

Получается, что да.





Ранее на вопрос, о каком административном правонарушении идет речь, Козеко дал пояснение: "Правонарушение связано с вождением автомобиля, но все без каких-либо серьезных последствий. И штраф мною уже уплачен. Ну а требуют, чтобы я вернул деньги, выплаченные мне в порядке начисления стипендии в указанный в документе период".















