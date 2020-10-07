Клубы АПЛ потратили на приобретение футболистов $1,6 млрд в трансферное окно

В последний день трансферного окна было подписано 12 контрактов, что стало самым низким показателем за последние годы. Самым заметным событием стало приобретение "Арсеналом" ганского полузащитника испанского "Атлетико" Томаса Партея. Лондонский клуб воспользовался опцией выкупа контракта футболиста, заплатив за него €50 млн.





Ранее "Манчестер Юнайтед" подписал соглашение с нападающим сборной Уругвая Эдинсоном Кавани. Контракт с 33-летним форвардом рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон.





В целом же, по данным лондонской инвестиционной компании Carteret Analytics, расходы на футболистов в АПЛ втрое превышают траты в первых дивизионах Испании и Германии и вдвое выше, чем в Италии.





"Общие затраты на привлечение игроков значительно снизились во всех пяти ведущих европейских лигах по сравнению со средним показателем за последнее пятилетие — от 7% в Английской премьер-лиге до 46% в Ла лиге", — говорится в докладе аналитиков.



