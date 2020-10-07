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С 10 октября возобновляется работа минского цирка. Зрителям будут продавать маски

07.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После полугода простоя 10 октября в цирке стартуют показы новой программы. В учреждении подчеркнули, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией будут приниматься все возможные меры для предотвращения распространения вирусных инфекций.




— Не будут работать гардероб и буфет, так как это места, где в большом количестве могут скапливаться бактерии. Будем продавать маски для посетителей, уже закупили тепловизоры, — рассказал директор «Белгосцирка» Владимир Шабан.

То, что в программе «Цирковой калейдоскоп» одно действие, также вызвано пандемией. В цирке комментируют, что таким образом можно избежать большого скопления людей.
 
— В цирке хорошая система кондиционирования. Но многое зависит и от посетителей. У нас расставлены антисептики, у входа будет измеряться температура. Меры защиты применяют и наши артисты. Между репетициями номеров сейчас площадка проветривается, — пояснили в Белгосцирке.
 
Владимир Шабан поделился и тем, что билеты на представления неплохо раскупают. Поэтому рассадка останется неизменной: к продаже доступны все места, пишут «Минск-Новости».
 
Теги: Минск
 
 
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После полугода простоя 10 октября в цирке стартуют показы новой программы. В учреждении подчеркнули, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией будут...
 
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