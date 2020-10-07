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«Мое увольнение — это протест против действий руководства МВД». Как подполковник ушел со службы и учится на IT-специалиста

07.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Ахремчик 14 лет отслужил в Академии МВД. Он и не думал уходиться со службы, но события после выборов президента все изменили. Мужчина не мог оставаться на службе, тем самым фактически поддерживая происходящее в стране.

«Мое увольнение — это протест против действий руководства МВД». Как подполковник ушел со службы и учится на IT-специалиста
Фото из личного архива
Александр рассказал Blizko.by, как связал жизнь с МВД, сложно ли ему далось решение уйти со службы и как он в 36 лет начал осваивать новую для себя профессию.

Решение поступать в Академию МВД пришло Александру, отчасти, случайно. В школе ему лучше давались точные науки: математика, физика, химия.
 
- Я неоднократно участвовал в школьных олимпиадах и занимал первые места. В старших классах одноклассники даже шутили надо мной: «Чего идти на олимпиаду, если Ахремчик все равно займет первое место?», — вспоминает Александр. — Поэтому и поступать решил в технический ВУЗ.
 
В 2001 году подавать документы одновременно на несколько специальностей или в несколько ВУЗов было нельзя, поэтому свой выбор молодой человек решил остановить на Белорусской Государственной Политехнической Академии, сейчас это БНТУ.
 
Тестирование, которое тогда проводили как альтернативную форму экзаменов, сдал хорошо: математику на 76 баллов и физику на 84, эти результаты переводились в обычную систему как 4,5 и 5 баллов.
 
— И вот я отдал документы на специальность, на которую был конкурс годом ранее 3,5 человека на место и проходной балл 8,5. А у меня 9,5 баллов при конкурсе 4 человека на место. Все должно было получиться, однако в том году стали вводить уже новые правила, например, автоматически добавлять баллы тем, кому положены льготы. Так вышло, что, даже имея две высших отметки по конкурсным предметам, я все равно не поступил, — говорит Александр.

На работу в Академию МВД пригласили на выпускном


Чтобы не терять год родители предложили ему пойти в Академию МВД на платный факультет. Особого желания у Александра не было, но он согласился: отнес документы и прошел собеседование. Так он стал студентом специальности «Правоведение» по специализации «Юридическая психология».
 
На первых порах, по словам мужчины, обучение ничем не отличалось от курсантского. Была даже огневая подготовка.

— Единственное отличие — мы не носили форму и не ходили в наряды, — рассказывает он. — И хотя особого желания идти в Академию у меня не было, обучение понравилось. Несмотря на то, что это гуманитарный вуз, а я больше склонен с технических наукам, закончил его с отличием.
 
Связывать судьбу с работой в милиции четкого желания у Александра не было. Скорее, это был запасной вариант. Ему хотелось найти работу где-то на «гражданке», потому что работа в милиции «на мле» совсем не простая.
 
— На выпускном 30 марта 2006 года, всем отличникам дипломы вручал начальник Академии Юрий Мелиховец. Когда очередь дошла до меня, он остановился и, не ограничившись стандартным поздравлением, сказал, что за время обучения я очень хорошо себя зарекомендовал и он хотел бы видеть меня среди сотрудников Академии.

Так меня пригласили на собеседование и предложили конкретную должность. Прошел курс первоначальной подготовки в могилевском колледже МВД и в 2006 году молодым лейтенантом пришел работать в Академию на должность инспектора научно-педагогического факультета, — резюмирует мужчина.
 

Успешная карьера

Карьера у Александра складывалась успешно. В Академии в основном работали сотрудники, которые имели опыт практической работы. То, что выпускника взяли лейтенантом, было скорее исключением.
 
— Начал службу я с капитанской должности. А уже через год перешел выше – на майорскую. Пока еще был капитаном меня назначили на должность подполковника. Это явление довольно редкое.
Через 10 лет, в 2016 году, Александр стал начальником отдела. Он отвечал за подготовку расписания учебных занятий, организацию практики, расчет нагрузки преподавателей, ведение учебной документации на факультетах и другое.
 
Мужчина уверен, что если бы я не ушел со службы, то эта должность не была бы последней. До права на пенсию ему оставалось служить всего 6 лет из 20.
 
— Работа мне нравилась, за исключением министерской и, так называемой, общереспубликанской нагрузки: идеологическая подготовка, излишняя бюрократия… Но желания уйти у меня не возникало. Я видел перспективы, проблем с руководством не было, в коллективе пользовался авторитетом и уважением, — делится мужчина.
 
Конечно, иногда у Александра возникали сложности, но к решительной мысли уйти со службы они его не подталкивали. Подтолкнуло к этому совсем другое.
«Мое увольнение — это протест против действий руководства МВД»
Александр покинул Академию МВД в августе 2020-го, после 14 лет службы.
 


— Решение уйти со службы было принято в связи с событиями, которые приходили в Беларуси в первые дни после выборов.
В первую очередь, мое увольнение — это протест против действий руководства МВД. Непосредственно на моем рабочем месте у меня не было проблем.
Во всей сложившейся ситуации [насилие в отношении граждан со стороны отдельных сотрудников силовых ведомств] я вижу вину именно руководства МВД. Именно на них, на мой взгляд, лежит ответственность за то, что сложилась такая ситуация безнаказанности и вседозволенности, — говорит он.
 
Мужчина признается, что решение уйти отчасти было эмоциональным и обусловленным обостренным чувством справедливости. Далось оно Александру довольно сложно.
 
— С одной стороны, ничего противоправного и противозаконного я не сделал. С другой – я не мог оставаться на службе, тем самым фактически поддерживая действующую власть, — констатирует он.
 
Последней каплей, по словам мужчины, стала ситуация 14 августа.
 
— В этот день на работу мне нужно было к обеду, и я решил помочь людям (подвести кого-нибудь в Минск), которые освобождались в Жодино. Там я своими глазами увидел состояние людей. Это было ужасно. В субботу, 15 августа, я написал рапорт о том, что не желаю продолжать службу и оставил его в дежурной части вместе со своими служебными документами. Через некоторое время со мной связался мой руководитель, мы договорились, что поговорим в понедельник, — вспоминает Александр.

В самом начале этого разговора он обозначил, что он уже принял окончательное решение. Начальник сказал, что уважает его и не стал отговаривать. Просто прояснил свой взгляд на всю ситуацию и выразил сожаление, что Александр уходит.
 
Поскольку у мужчины был заключен контракт, уволиться в одностороннем порядке он не мог, поэтому был уволен за прогул.

— Все близкие и знакомые поддержали меня. Очень много людей звонили и писали. На связь со мной вышли люди, с которыми мы не общались более 10 лет, они были готовы оказать помощь, в том числе и материальную, и в поиске работы, — говорит он. — Но в первую очередь в своем решении уверен я сам. Я знаю, что поступил правильно, и не испытывал и не испытываю каких-либо сомнений.

Переход в IT


Из Академии МВД Александр ушел в никуда. Так как свой уход он не планировал и решение принял буквально за неделю после выборов, никаких «подготовительных» действий он не предпринимал и даже не думал о таком развитии ситуации.
 
— В первую неделю я решил взять передышку и активных действий не предпринимал, тем более, что на нее еще и выпадал мой день рождения, — делится мужчина.
 
Вспомнив о предрасположенности к точным наукам, Александр решил начать все с чистого листа в IT-секторе. Другие сферы он фактически не рассматривал. Полученный в Академии опыт был довольно узконаправленным и в любом случае мужчине бы пришлось начинать практически с нуля.
 
— Я целенаправленно искал различные курсы по переобучению в IT и в конце августа подал заявку на курсы в одной из компаний. Уже больше месяца прохожу обучение, планирую стать frontend-разработчиком.
 
Параллельно занимаюсь на курсах английского языка, который просто жизненно необходим в IT. Пока я в самом начале своего нового карьерного пути, — рассказывает он.

«Для меня начать карьеру заново в 36 лет проще, чем в 28»


О принятом решении Александр не жалеет:
 
— То, что у нас продолжает происходить, я имею ввиду отсутствие должной реакции на преступные действия отдельных сотрудников, только еще раз доказывает правильность моего решения. И я просто не могу представить себе ситуацию, когда мне сейчас нужно было бы участвовать в каком-то оцеплении.
 
Свое профессиональное будущее мужчина видит успешным. Он уверен, что все необходимые качества для этого у него есть.
 
— Страшно ли это менять сферу деятельности после 30 лет? Оказалось, не страшно. У меня есть цель, я знаю, что делать, чтобы ее достичь, есть поддержка семьи и близких, я уверен в себе. Вдобавок ко всему я уже состоявшийся человек: у меня есть семья, дети подросли, жилищный вопрос решен, кстати, без участия льгот МВД. Поэтому лично для меня начать карьеру заново в 36 лет проще чем, скажем, в 28.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Ахремчик 14 лет отслужил в Академии МВД. Он и не думал уходиться со службы, но события после выборов президента все изменили. Мужчина не мог оставаться на...
 
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