«Мое увольнение — это протест против действий руководства МВД». Как подполковник ушел со службы и учится на IT-специалиста

Blizko.by , как связал жизнь с МВД, сложно ли ему далось решение уйти со службы и как он в 36 лет начал осваивать новую для себя профессию. Александр рассказал, как связал жизнь с МВД, сложно ли ему далось решение уйти со службы и как он в 36 лет начал осваивать новую для себя профессию.





Решение поступать в Академию МВД пришло Александру, отчасти, случайно. В школе ему лучше давались точные науки: математика, физика, химия.

- Я неоднократно участвовал в школьных олимпиадах и занимал первые места. В старших классах одноклассники даже шутили надо мной: «Чего идти на олимпиаду, если Ахремчик все равно займет первое место?», — вспоминает Александр. — Поэтому и поступать решил в технический ВУЗ.

В 2001 году подавать документы одновременно на несколько специальностей или в несколько ВУЗов было нельзя, поэтому свой выбор молодой человек решил остановить на Белорусской Государственной Политехнической Академии, сейчас это БНТУ.

Тестирование, которое тогда проводили как альтернативную форму экзаменов, сдал хорошо: математику на 76 баллов и физику на 84, эти результаты переводились в обычную систему как 4,5 и 5 баллов.

— И вот я отдал документы на специальность, на которую был конкурс годом ранее 3,5 человека на место и проходной балл 8,5. А у меня 9,5 баллов при конкурсе 4 человека на место. Все должно было получиться, однако в том году стали вводить уже новые правила, например, автоматически добавлять баллы тем, кому положены льготы. Так вышло, что, даже имея две высших отметки по конкурсным предметам, я все равно не поступил, — говорит Александр.





На работу в Академию МВД пригласили на выпускном





Чтобы не терять год родители предложили ему пойти в Академию МВД на платный факультет. Особого желания у Александра не было, но он согласился: отнес документы и прошел собеседование. Так он стал студентом специальности «Правоведение» по специализации «Юридическая психология».

На первых порах, по словам мужчины, обучение ничем не отличалось от курсантского. Была даже огневая подготовка.





— Единственное отличие — мы не носили форму и не ходили в наряды, — рассказывает он. — И хотя особого желания идти в Академию у меня не было, обучение понравилось. Несмотря на то, что это гуманитарный вуз, а я больше склонен с технических наукам, закончил его с отличием.

Связывать судьбу с работой в милиции четкого желания у Александра не было. Скорее, это был запасной вариант. Ему хотелось найти работу где-то на «гражданке», потому что работа в милиции «на мле» совсем не простая.

— На выпускном 30 марта 2006 года, всем отличникам дипломы вручал начальник Академии Юрий Мелиховец. Когда очередь дошла до меня, он остановился и, не ограничившись стандартным поздравлением, сказал, что за время обучения я очень хорошо себя зарекомендовал и он хотел бы видеть меня среди сотрудников Академии.





Так меня пригласили на собеседование и предложили конкретную должность. Прошел курс первоначальной подготовки в могилевском колледже МВД и в 2006 году молодым лейтенантом пришел работать в Академию на должность инспектора научно-педагогического факультета, — резюмирует мужчина.

Успешная карьера

Карьера у Александра складывалась успешно. В Академии в основном работали сотрудники, которые имели опыт практической работы. То, что выпускника взяли лейтенантом, было скорее исключением.

— Начал службу я с капитанской должности. А уже через год перешел выше – на майорскую. Пока еще был капитаном меня назначили на должность подполковника. Это явление довольно редкое.

Через 10 лет, в 2016 году, Александр стал начальником отдела. Он отвечал за подготовку расписания учебных занятий, организацию практики, расчет нагрузки преподавателей, ведение учебной документации на факультетах и другое.

Мужчина уверен, что если бы я не ушел со службы, то эта должность не была бы последней. До права на пенсию ему оставалось служить всего 6 лет из 20.

— Работа мне нравилась, за исключением министерской и, так называемой, общереспубликанской нагрузки: идеологическая подготовка, излишняя бюрократия… Но желания уйти у меня не возникало. Я видел перспективы, проблем с руководством не было, в коллективе пользовался авторитетом и уважением, — делится мужчина.

Конечно, иногда у Александра возникали сложности, но к решительной мысли уйти со службы они его не подталкивали. Подтолкнуло к этому совсем другое.

«Мое увольнение — это протест против действий руководства МВД»

Александр покинул Академию МВД в августе 2020-го, после 14 лет службы.









— Решение уйти со службы было принято в связи с событиями, которые приходили в Беларуси в первые дни после выборов.

В первую очередь, мое увольнение — это протест против действий руководства МВД. Непосредственно на моем рабочем месте у меня не было проблем.

Во всей сложившейся ситуации [насилие в отношении граждан со стороны отдельных сотрудников силовых ведомств] я вижу вину именно руководства МВД. Именно на них, на мой взгляд, лежит ответственность за то, что сложилась такая ситуация безнаказанности и вседозволенности, — говорит он.

Мужчина признается, что решение уйти отчасти было эмоциональным и обусловленным обостренным чувством справедливости. Далось оно Александру довольно сложно.

— С одной стороны, ничего противоправного и противозаконного я не сделал. С другой – я не мог оставаться на службе, тем самым фактически поддерживая действующую власть, — констатирует он.

Последней каплей, по словам мужчины, стала ситуация 14 августа.

— В этот день на работу мне нужно было к обеду, и я решил помочь людям (подвести кого-нибудь в Минск), которые освобождались в Жодино. Там я своими глазами увидел состояние людей. Это было ужасно. В субботу, 15 августа, я написал рапорт о том, что не желаю продолжать службу и оставил его в дежурной части вместе со своими служебными документами. Через некоторое время со мной связался мой руководитель, мы договорились, что поговорим в понедельник, — вспоминает Александр.





В самом начале этого разговора он обозначил, что он уже принял окончательное решение. Начальник сказал, что уважает его и не стал отговаривать. Просто прояснил свой взгляд на всю ситуацию и выразил сожаление, что Александр уходит.

Поскольку у мужчины был заключен контракт, уволиться в одностороннем порядке он не мог, поэтому был уволен за прогул.





— Все близкие и знакомые поддержали меня. Очень много людей звонили и писали. На связь со мной вышли люди, с которыми мы не общались более 10 лет, они были готовы оказать помощь, в том числе и материальную, и в поиске работы, — говорит он. — Но в первую очередь в своем решении уверен я сам. Я знаю, что поступил правильно, и не испытывал и не испытываю каких-либо сомнений.





Переход в IT





Из Академии МВД Александр ушел в никуда. Так как свой уход он не планировал и решение принял буквально за неделю после выборов, никаких «подготовительных» действий он не предпринимал и даже не думал о таком развитии ситуации.

— В первую неделю я решил взять передышку и активных действий не предпринимал, тем более, что на нее еще и выпадал мой день рождения, — делится мужчина.

Вспомнив о предрасположенности к точным наукам, Александр решил начать все с чистого листа в IT-секторе. Другие сферы он фактически не рассматривал. Полученный в Академии опыт был довольно узконаправленным и в любом случае мужчине бы пришлось начинать практически с нуля.

— Я целенаправленно искал различные курсы по переобучению в IT и в конце августа подал заявку на курсы в одной из компаний. Уже больше месяца прохожу обучение, планирую стать frontend-разработчиком.

Параллельно занимаюсь на курсах английского языка, который просто жизненно необходим в IT. Пока я в самом начале своего нового карьерного пути, — рассказывает он.





«Для меня начать карьеру заново в 36 лет проще, чем в 28»





О принятом решении Александр не жалеет:

— То, что у нас продолжает происходить, я имею ввиду отсутствие должной реакции на преступные действия отдельных сотрудников, только еще раз доказывает правильность моего решения. И я просто не могу представить себе ситуацию, когда мне сейчас нужно было бы участвовать в каком-то оцеплении.

Свое профессиональное будущее мужчина видит успешным. Он уверен, что все необходимые качества для этого у него есть.

— Страшно ли это менять сферу деятельности после 30 лет? Оказалось, не страшно. У меня есть цель, я знаю, что делать, чтобы ее достичь, есть поддержка семьи и близких, я уверен в себе. Вдобавок ко всему я уже состоявшийся человек: у меня есть семья, дети подросли, жилищный вопрос решен, кстати, без участия льгот МВД. Поэтому лично для меня начать карьеру заново в 36 лет проще чем, скажем, в 28.



